Tim Meißner ist ein Führungsspieler des Offenburger FV

In Gesprächen mit Journalisten ist der Offenburger Trainer Michael Kovács zumeist äußerst zurückhaltend. Die Kommentare zu den Leistungen seiner Mannschaft sind unabhängig vom Ergebnis stets nüchtern formuliert, es gibt kein Himmelhochjauchzend und kein Zutodebetrübt. Nach der 0:3-Niederlage des OFV am vergangenen Spieltag in Hofstetten weckte Kovács aber die Neugierde für seinen jungen defensiven Mittelfeldspieler Tim Meißner: Der aus Gengenbach stammende 22-Jährige, so der Offenburger Trainer, sei jetzt schon für seine jüngeren Mitspieler eine wichtige Integrations- und Führungsfigur: "Tim ist ein charakterlich exzellenter Junge, der vorangeht und sich ständig weiterentwickeln will. Er könnte die prägende Persönlichkeit der OFV-Mannschaft der nächsten Jahre werden." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.