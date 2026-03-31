Tim Lettgen trainert in der kommenden Saison den FC Denzlingen II

Der FC Denzlingen II hat die Nachfolge von Tobias Müller, der zum SC Reute wechselt, zur kommenden Saison geklärt- Der bisherige spielende Co-Trainer Tim Lettgen wird in der Spielzeit 2026/27 Cheftrainer beim aktuellen Tabellenzweiten der Bezirksliga.

"Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Tim, der seit vielen Jahren bei uns im Verein ist", sagte Michael Kuwert, Vorstand des FC Denzlingen. Teil des Trainerteams der ersten Mannschaft ist künftig Benjamin Böhler, der das Trainerteam um Julian Sutter unter anderem im Bereich Scouting unterstützen wird.