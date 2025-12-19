Tim Kopel ist wieder da!

– Foto: SV Alemannia Salzbergen

Jetzt ist es offiziell: Tim Kopel (24) kehrt im Sommer zurück zum SV Alemannia Salzbergen und schlüpft nach zwei Jahren beim SV Bad Bentheim wieder ins Trikot der Ersten! Der Defensivmann sammelte zuletzt reichlich überkreisliche Erfahrung, stand in der vergangenen Landesliga-Saison 21-mal für die Bentheimer auf dem Platz, jetzt soll er die Alemannia-Abwehr stabilisieren.

Sportchef Thomas Schulten macht keinen Hehl aus seiner Freude: „Ich bin Tim in den letzten zwei Jahren eigentlich ständig auf den Keks gegangen“, gibt er lachend zu. Mit Erfolg! „Umso glücklicher bin ich über seine Zusage. Tim wird uns mit seiner Qualität enorm helfen.“

Auch Trainer Andre Meiners jubelt über den Transfer-Coup: „Mit Tim kommt ein echter Salzbergener Jung’ zurück. Trotz seines jungen Alters bringt er schon viel Erfahrung mit. Er wird für uns auf und neben dem Platz eine absolute Verstärkung sein.“ Fazit: Der SV Alemannia Salzbergen holt sich nicht nur einen starken Verteidiger zurück, sondern auch ein echtes Eigengewächs! Salzbergen freut sich auf Kopel! ________________________________ Facebook fühlt sich an wie ein Altherrenspiel, Instagram wie ein ausverkauftes Derby - kein Platz, keine Luft, zu viele Ellbogen. Aber du willst trotzdem wissen, was im Amateurfußball im Emsland und der weiten Provinz sonst noch so tickt? Dann mach’s wie ein cleverer Sechser: spiel den einfachen Ball. Folge unserem WhatsApp-Kanal und du bleibst immer am Geschehen, ohne Social-Media-Gewühl, ohne Pressing, aber mit jeder Menge Lokalsportromantik. ➡️ HIER ENTLANG ⬅️