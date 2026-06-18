Tim Kneisel wechselt von Vorsfelde II zum VfB Fallersleben

– Foto: Lea Bindewald

Der VfB Fallersleben hat via Instagram einen weiteren Neuzugang für seine 1. Herren präsentiert. Tim Kneisel wechselt zum Verein und soll künftig das Zentrum der Mannschaft verstärken.

Der Neuzugang bringt die Erfahrung aus der Bezirksliga mit. Beim SSV Vorsfelde II galt Kneisel als feste Größe, lenkte das Spiel seiner Mannschaft und überzeugte mit einer Mischung aus fußballerischer Qualität und Robustheit. Dort stand er in der abgelaufenen Saison 22 Mal auf dem Feld und erzielte vier Treffer.

Beim VfB Fallersleben sieht man in dem Mittelfeldspieler eine wichtige Verstärkung für den Kader. Mit seiner Spielweise und seiner Erfahrung soll er für zusätzliche Stabilität sorgen. Zudem beschreibt der Verein ihn als ehrgeizigen Spieler, der gut zum eingeschlagenen Weg des VfB passt.