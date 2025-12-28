Tim Klowat wehselt zum FC Cuxhaven

– Foto: Andreas Harneit

Der FC Cuxhaven hat sich einen Hochkaräter für die neue Saison geangelt: Tim Klowat wechselt im Sommer zum Bezirksligisten. Der 30-Jährige wurde in der vergangenen Saison Torschützenkönig in der Bremen-Liga.

„Ich freue mich sehr, dass wir Tim in tollen Gesprächen von unserem Weg beim FC Cuxhaven überzeugen konnten. Tim bringt enorme Qualität mit, ist sehr clever im Spiel und weiß, wie man Tore erzielt. Er wird unsere Offensive nochmals gezielt verstärken. Aber nicht nur sportlich, auch menschlich wird der junge Familienvater super in unseren Kader passen“, teilt Cuxhavens Trainer Timo Szybora auf den Social-Media Seiten des FC mit. Klowat wechselte 2017 vom Bezirksligisten TSV Altenwalde zum ESC Geestemünde und entwickelte sich zu einen der besten Torschützen in der Bremen-Liga. Die beste Platzierung mit dem ESC erreichte er im in der Vorsaison, als die Geestmünder Vizemeister der höchsten Bremer Spielklasse wurden.