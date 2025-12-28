Tim Klowat wechselt zum FC Cuxhaven

Der FC Cuxhaven hat sich einen Hochkaräter für die neue Saison geangelt: Tim Klowat wechselt im Sommer zum Bezirksligisten. Der 30-Jährige wurde in der vergangenen Saison Torschützenkönig in der Bremen-Liga.
„Ich freue mich sehr, dass wir Tim in tollen Gesprächen von unserem Weg beim FC Cuxhaven überzeugen konnten. Tim bringt enorme Qualität mit, ist sehr clever im Spiel und weiß, wie man Tore erzielt. Er wird unsere Offensive nochmals gezielt verstärken. Aber nicht nur sportlich, auch menschlich wird der junge Familienvater super in unseren Kader passen“, teilt Cuxhavens Trainer Timo Szybora auf den Social-Media Seiten des FC mit.
Klowat wechselte 2017 vom Bezirksligisten TSV Altenwalde zum ESC Geestemünde und entwickelte sich zu einen der besten Torschützen in der Bremen-Liga. Die beste Platzierung mit dem ESC erreichte er im in der Vorsaison, als die Geestmünder Vizemeister der höchsten Bremer Spielklasse wurden.
In der Rückrunde 2018/2019 lief er für den Bremer SV auf, kehrte aber nach einer Halbserie zurück. Auch in dieser Saison erzielte Klowat bereits zehn Treffer in zwölf Ligaspielen. Laut FuPa-Statistik erzielte er bisher 174 Treffer und gab über 100 Vorlagen für seine Mitspieler. Nun folgt der Schritt zuück in den Landkreis Cuxhaven. Der FC Cuxhaven führt aktuell die Tabelle der Bezirksliga Lüneburg 4 an, hat aber gegenüber den Konkurrenten aus Sievern bereits zwei mehr Spiele absolviert.
"Die bereits leistungsstarke Offensive des FC Cuxhaven erhält durch diesen Transfer zusätzliche Variabilität und Durchschlagskraft. Zudem trifft Klowat im aktuellen Kader auf mehrere bekannte Gesichter sowie ehemalige Mitspieler, was die Eingewöhnung erleichtern dürfte.
Mit dieser Verpflichtung unterstreicht der FC Cuxhaven seine ambitionierte Ausrichtung und setzt ein klares sportliches Zeichen für die kommenden Spielzeiten", so der Verein auf Social Media.