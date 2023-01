Tim Klotz: "Im Fußball kann man mehr als nur eine Liebe haben" Neben seiner Leidenschaft als Trainer pachtete der Finther Co-Trainer im vergangenen Jahr die Wirtschaft am Draiser Sportplatz +++ Auch die Tätigkeit beim FSV Mainz 05 darf nicht fehlen

Mainz. Tim Klotz vom VfL Fontana Finthen lebt für den Sport. Bei der Fontana ist der gebürtige Draiser nicht nur als Co-Trainer der ersten Mannschaft, sondern ebenfalls als Jugendleiter und Trainer der D-Jugend tätig. Im vergangenen Jahr entschloss sich der Journalist dazu, in seinem Heimatort Drais wieder für einen Treffpunkt für alle Sportler und Sportlerinnen zu sorgen. Er pachtete das Restaurant am Draiser Sportplatz und will im Ort wieder für mehr Zusammenhalt und Geselligkeit im Amateursport sorgen.

Auch heute noch hat der Draiser den Bezug zu seinem Geburtsort nicht verloren. Im vergangenen Jahr stand die Wirtschaft am Draiser Sportplatz sechs Monate ohne Pächter da. Nach etwas Überlegung pachtete Klotz das Lokal. "Ich will dem Ort etwas zurückgeben. Mein Elternhaus steht in Drais und ich kenne nahezu jeden aus dem Ort. Es hat etwas Nostalgisches und das gefällt mir", freut sich Tim Klotz über die neue Aufgabe. Im Gegensatz zu vorherigen Pächtern soll der Fokus wieder darauf liegen den Draiser Vereinen, vom Chor über die verschiedenen Sportvereine, ein Gemeinschaftsleben zu ermöglichen. Von Montag bis Freitag, von 18 bis 24 Uhr, möchte Klotz alle bei einer leckeren Rinds- oder Bockwurst versammeln.

Neben seiner Tätigkeiten rund um das Training junger Talente ist der gelernte Journalist seit November 13 Stunden pro Woche als Englisch- und Sportlehrer an der Lenneberg Grund- und Realschule Plus in Mombach im Einsatz. Nicht zu vergessen seine Tätigkeit bei 05er.fm: An Spieltagen kommentiert Tim Klotz für das Vereinsradio die Spiele der Mainzer.

Bei dieser langen Liste voller Aufgaben stellt man sich die Frage: Wie hat der gebürtige Draiser bei diesem engen Zeitplan als Lehrer, Kommentator sowie Jugend- und Aktiventrainer noch Zeit für das Draiser Vereinsheim? Die Antwort ist einfach und zugleich kompliziert: gute Planung und Organisation. Doch ohne Hilfe könnte auch Tim Klotz nicht alles unter einen Hut bekommen: "Meine Mutter unterstützt mich mit dem Vereinsheim tüchtig", erklärt Klotz, "während ich bei der Fontana auf dem Platz stehe, schließt sie auf und hält die Stellung. Ab spätestens 21 Uhr übernehme ich dann."

Die zweite Liebe

Bereits seit zehn Jahren ist Tim Klotz bei Fontana Finthen als Jugendleiter und Jugendtrainer tätig. Seit 2021 unterstützt Klotz die erste Mannschaft der Finthener als Co. Diese Möglichkeit seit so langer Zeit, Arbeit, Leidenschaft und Hobby in Finthen verbinden zu können, bezeichnet der Draiser als wahren Luxus. Aufgrund seiner innigen Beziehung zu dem Mainzer Verein fällt Tim Klotz schwer eine klare Antwort auf die Frage nach seiner sportlichen Heimat zu finden. Stattdessen beruft sich der treue 05er auf ein Zitat des ehemaligen Mainzer Trainers Jürgen Klopp: "Im Fußball kann man mehr als nur eine Liebe haben", schmunzelt Klotz.