Tim Kloss wechselt nach Abgang von 1860 München zur Konkurrenz in der 3. Liga

Stephan Küsters, der Sportliche Leiter von Viktoria Köln, betont dabei in der Pressemitteilung des Vereins: „Tim bringt mit seiner Größe, seinem Kopfballspiel und seiner Zweikampfstärke ein neues Profil in die Mannschaft. Gleichzeitig hat er gute fußballerische Anlagen, was für unser Spiel elementar ist. Dass er die Qualität für die 3. Liga mitbringt, hat er in seinem jungen Alter schon bewiesen. Bei uns kann er fernab der Heimat persönlich und fußballerisch den nächsten Schritt gehen.“

Kloss selbst beschreibt seine Talente selbstbewusst: „Meine Stärken liegen in der Luft, im Passspiel und im Spielverständnis. Am Wohlsten fühle ich mich auf der Sechserposition, kann aber situativ auch in der Innenverteidigung aushelfen.“ Gleichzeitig bedankte sich Kloss „für das Vertrauen und die Chance“. Punkte, welche ihm die Löwen wohl nicht bieten konnten.