Das ist Tim Klefisch. – Foto: Alexander Heinz

Tim Klefisch wechselt nach Monheim Tim Klefisch zum 1. FC Monheim: Der Mittelfeldmann geht von Ratingen 04/19 zum FCM, der Vorbereitungs-Highlights hat. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein Ratingen FC Monheim Tim Klefisch

Es hatte sich abgezeichnet, aber am Freitag wollte der 1. FC Monheim noch nichts bestätigen – das tat er erst am Samstag: Der Oberligist verliert seinen Kapitän Tobias Lippold. Der 31-Jährige schließt sich dem Aufsteiger VfL Jüchen-Garzweiler an und trifft dort unter anderem seine ehemaligen Mitspieler Björn Nowicki, Benjamin Schütz und Tim Kosmala sowie Merveil Tekadiomona, der kürzlich Monheim nach fünf Jahren verlassen hatte.

FCM-Cheftrainer Dennis Ruess berichtet: „Tobi hatte noch ein Jahr Vertrag, kam aber schon vor acht Wochen zum Gespräch zu mir. Er wohnt seit anderthalb Jahren in Viersen und hat gesagt, dass ihm die Fahrerei zu anstrengend wird. Wir haben uns dann darauf verständigt, dass wir erst reden, wenn das Thema Klassenerhalt erledigt ist, und dass ich mir das vorstellen kann, wenn wir einen adäquaten Ersatz gefunden haben. Den haben wir, aber wir haben ihn noch nicht vorgestellt. Mit Tobi hatten wir sieben gute Jahre, in denen er Führungsspieler und Kapitän war, in denen er ganz vorne oder ganz hinten gespielt hat, und trotz seiner Tore in der Offensive war er in der Abwehr vor allem in der Vorwärtsverteidigung überragend.“ Insgesamt hat Lippold 188 Pflichtspiele für den FCM bestritten und dabei 56 Tore erzielt und 48 weitere vorbereitet. In der abgelaufenen Saison war er zehnmal erfolgreich als Torschütze, herausragend dabei war sein Dreierpack im Heimspiel gegen Ratingen 04/19, als er den 0:1-Pausenrückstand quasi im Alleingang in den 3:1-Sieg drehte.

Tim Klefisch wieder für den FCM Vom damaligen Gegner hat der FCM nun einen zweiten Zugang bekannt gegeben: Nach der Verpflichtung von 04/19-Torwart Luca Fenzl kehrt nun Tim Klefisch aus Ratingen zurück ins Rheinstadion. Der 27-jährige Leverkusener, der nur rund 15 Minuten von der Platzanlage entfernt wohnt, spielte bereits in Monheim, ehe er die letzten zwei Jahre in Ratingen verbrachte und dort stets zum Stammpersonal gehörte. Insgesamt stand er in rund 120 Oberliga-Spielen und mehr als 100 Partien in den USA auf dem Feld.