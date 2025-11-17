Tim Kircher (li.) und Roland Kring bei der Vertragsverlängerung – Foto: Björn Franz Photography

Tim Kircher verlängert seinen Vertrag beim TSV Steinbach Haiger

Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger kann die Vertragsverlängerung mit Tim Kircher bekanntgeben. Der Rechtsverteidiger bleibt den Zuschauern am Haarwasen langfristig erhalten.

Seit seinem Wechsel vom VfB Lübeck zum TSV Steinbach Haiger im Sommer 2021, bestritt Tim Kircher 131 Pflichtspiele (8 Tore, 8 Assists) für die Mannen aus dem nördlichen Lahn-Dill-Kreis und ist bereits in der fünften Spielzeit unumstrittener Stammspieler bei den Mittelhessen. „Tim ist nicht nur ein verdienter Spieler, sondern gehört auch zu den besten Rechtsverteidigern der Liga. Deshalb gab es für mich aus sportlicher Sicht keinerlei Zweifel. Ich bin froh, dass wir diese Position weiter stabil besetzen konnten. Tim ist ein Spieler, auf den man sich jederzeit verlassen kann – er ist immer fit, engagiert und voll dabei“, sagt Hüsni Tahiri.

„Ich fühle mich im Verein und im gesamten Umfeld sehr wohl. Die tägliche Zusammenarbeit mit der Mannschaft und dem Trainerteam macht mir extrem viel Spaß. Die stetige Entwicklung des Vereins stimmt mich sehr positiv für die Zukunft und ich glaube das wir gemeinsam noch einiges erreichen können“, sagt Tim Kircher. ______________________________________________________

