– Foto: Imago Images
Tim Kieft kehrt als Zeugwart zum 1. FC Phönix Lübeck zurück
Nach familiär bedingter Auszeit übernimmt der 46-Jährige wieder in Vollzeit
Der 1. FC Phönix Lübeck kann auf einen erfahrenen Rückkehrer bauen: Tim Kieft übernimmt ab kommender Woche erneut die Aufgabe des Zeugwarts. Der 46-Jährige hatte den Verein zu Jahresbeginn aus familiären Gründen verlassen, sich in den vergangenen Wochen jedoch bereits wieder ehrenamtlich eingebracht.
Dabei entdeckte Kieft die Freude an seiner früheren Tätigkeit neu. Die erneute feste Anstellung ab Montag stellt nun den nächsten Schritt dar. Für den Regionalligisten bedeutet die Rückkehr eine personelle Konstante im organisatorischen Bereich.