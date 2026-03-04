Tim Kiak neuer Sportlicher Leiter in Rheindahlen

Tim Kiak wird Sportlicher Leiter beim SC Rheindahlen. – Foto: Nils Rupietta

Der Traditionsverein SC Rheindahlen stellt die sportlichen Weichen für die Zukunft: Tim Kiak übernimmt das Amt des Sportlichen Leiters und soll federführend die Kaderplanung für die Saison 2026/2027 vorantreiben.

Viele Spieler hören im Sommer auf

Mit Blick auf den kommenden Umbruch kommt auf den neuen Verantwortlichen direkt eine zentrale Aufgabe zu. Zahlreiche erfahrene Spieler werden ihre Laufbahn im Sommer beenden, sodass insbesondere in der Ersten Mannschaft ein neuer Grundstein gelegt werden muss. Die Planung für die neue Spielzeit gewinnt damit frühzeitig an Bedeutung – eine Aufgabe, die die Trainerteams laut Verein allein nicht stemmen können.

Neuaufbau der Ersten Mannschaft

„Ich möchte den Verein beziehungsweise die erste Mannschaft im Sommer neu aufstellen. Durch die Abgänge vieler älterer Jungs müssen wir jetzt die Weichen für die Zukunft stellen und einen neuen, hungrigen Kader zusammenstellen“, erklärt Tim Kiak zu seiner neuen Herausforderung. „Mir ist wichtig, dass wir eine klare sportliche Linie entwickeln und den Umbruch strukturiert angehen.“