Tim Kaminski bleibt dem ETB treu

Tim Kaminski hat am Uhlenkrug verlängert. – Foto: ETB SW Essen

Der ETB Schwarz-Weiß Essen macht in Sachen Vertragsverlängerung zurzeit Nägel mit Köpfen und freut sich nun über die Zusage von Defensivspezialist Tim Kaminski. Der 26-Jährige wechselte vor der Saison von der SG Wattenscheid 09 an den Uhlenkrug und avancierte bei den Schwarz-Weißen sofort zum absoluten Stammspieler und Leistungsträger.

Zumeist wird er auf der rechten Seite eingesetzt, hat aber in dieser Spielzeit auch schon öfter in der Innenverteidigung ausgeholfen. Dabei profitiert Tim Kaminski natürlich auch von der Erfahrung, die er in 58 Regionalliga-Spielen sammeln konnte. Beim 1:0-Sieg in Uerdingen gelang ihm das entscheidende Tor zum wichtigen Auswärtsdreier. Der Bochumer arbeitet seit seiner Ausbildung als Industriemechaniker bei thyssenkrupp.

Tim Kaminski über die Gründe seines Verbleibs am Uhlenkrug: „Ich fühle mich beim ETB sehr wohl und habe dann vom Verein beim ersten Gespräch im Januar absolute Wertschätzung erhalten. Das hat man nicht oft, und ich weiß das sehr zu schätzen. Ich musste gar nicht lange überlegen, nachdem ich gemerkt habe, wie groß die Wertschätzung von Clubseite ist. Die Entscheidung für den ETB ist sehr schnell gefallen und wir haben es jetzt fix gemacht. Wir müssen mit unserer Mannschaft nun aber erstmal das Ruder rumreißen und den Klassenerhalt sichern. Ich erhoffe mir dann eine bessere Saison im kommenden Jahr. Mein Ziel ist es mit dem ETB in die Regionalliga aufzusteigen, denn dort gehört der Verein auf jeden Fall hin. Mein Plan für die kommende Spielzeit ist ein völliger Neustart, und dann voll angreifen.“