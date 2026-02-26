Tim Jauer tippt den 20.Spieltag der Berlin-Liga

SC Charlottenburg - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin In einem intensiven und spannenden Spiel könnte sich Blau Weiß 90 am Ende knapp durchsetzen. Beide Teams werden über weite Strecken auf Augenhöhe agieren ⚽ mein Tipp: 1:3

Südwest wird vor heimischer Kulisse alles investieren und mit viel Einsatz auftreten. Berlin Türkspor bringt enorme individuelle Qualität mit, die in entscheidenden Momenten den Ausschlag geben könnte ⚽ mein Tipp: 2:4

Füchse Berlin - Frohnauer SC 1946

Ein echtes Nordderby mit viel Emotion und Tempo. Beide Mannschaften werden alles hineinwerfen – mit einem möglichen knappen Vorteil für die Füchse.

⚽ mein Tipp: 2:1

1. FC Wilmersdorf - SV Empor Berlin

Zwei spielstarke Teams treffen aufeinander, die beide mutig nach vorne agieren. Ein abwechslungsreiches Spiel mit Chancen auf beiden Seiten und einem leistungsgerechten Unentschieden scheint möglich

⚽ mein Tipp: 2:2

TSV Rudow Berlin - SC Staaken

Auf das eigene Spiel wird bewusst kein Tipp abgegeben. Mit Staaken kommt jedoch ein Team, das durch den Trainerwechsel neue Impulse erhalten hat und sich im Winter gezielt mit erfahrenen Spielern – darunter einige mit echtem „Staakener Stallgeruch“ – verstärkt hat. Eine sehr spannende und qualitativ starke Mannschaft

⚽ Tipp der FuPa-Redaktion: 2:2

SFC Stern 1900 - VfB Fortuna Biesdorf

Stern befindet sich nach dem Trainerwechsel und personellen Veränderungen in einer Findungsphase, bringt aber viel Potenzial mit. Fortuna wird wie gewohnt engagiert und kompakt auftreten und alles daransetzen, etwas Zählbares mitzunehmen. Ein ausgeglichenes Spiel ist gut vorstellbar.

⚽ mein Tipp: 2:2

FSV Spandauer Kickers - SV BW Hohen Neuendorf

Die Spandauer Kickers gehen leicht favorisiert ins Spiel, treffen jedoch auf einen kampfstarken und motivierten Gegner. Es dürfte enger werden, als es das Ergebnis vermuten lässt

⚽ mein Tipp: 2:0

Polar Pinguin Berlin - VSG Altglienicke II

Beide Mannschaften mussten mit schwierigen Vorbereitungsbedingungen umgehen. Für das neue Trainerteam von Polar Pinguin war es sicher nicht einfach, alle Ideen vollständig umzusetzen. Die VSG Altglienicke II könnte hier von ihrer Eingespieltheit profitieren und am Ende mit etwas Spielglück die Nase vorn haben

⚽ mein Tipp: 1:2

TSV Mariendorf 1897 - Berliner SC

Auch hier stehen sich zwei ambitionierte Teams mit klaren Spielideen gegenüber. Ein offener Schlagabtausch auf Augenhöhe mit vielen Torraumszenen scheint wahrscheinlich

⚽ mein Tipp: 3:3

