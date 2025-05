Tim Jauer kehrt als Trainer nach Brandenburg zurück

Der 43-Jährige war zuletzt Co-Trainer beim BFC Preussen II in der Berliner Landesliga. „Ich habe mich bei Preussen sehr wohlgefühlt. Bernau passt jetzt aber perfekt in meine neue Lebenssituation". erklärt Jauer auf FuPa-Nachfrage. Nun wechselt er in die Brandenburger Landesliga. Ausschlaggebend hierfür war unter anderem eine berufliche Veränderung, weshalb sich Jauer auch als Trainer umorientierte. Gleichzeitig haben ihn Perspektive und Bedingungen, die Bernau bieten kann, überzeugt. Wenige Kilometer nördlich der Berliner Stadtgrenze soll Jauer den eingeschlagenen "Bernauer Weg" weitergehen. „Es gilt die Förderung und Weiterentwicklung von jungen Spielern und vor allem auch den eigenen Nachwuchsspielern eine Perspektive in der ersten Mannschaft zu geben."

Für dieses Vorhaben dürfte Jauer der richtige Mann sein. In seiner Trainerkarriere trainierte er bereits Nachwuchsmannschaften bei TeBe, Tasmania und dem Berliner AK, kennt sich mit der Arbeit mit jungen Spielern also aus. Darüber hinaus ist ihm der Brandenburger Fußball bereits ein Begriff. Von April 2022 bis Juni 2023 stand er als Cheftrainer beim Brandenburgligisten Union Klosterfelde an der Seitenlinie. In die höchste Spielklasse des Landes soll der Weg des FSV Bernau irgendwann auch wieder führen, nachdem man 2022 aus dieser in die Landesliga abstieg. „Sportlich wird mittelfristig die Brandenburgliga angepeilt", sagt Jauer.

Die Bernauer belegen sechs Spieltage vor Saisonende den siebten Platz in der Landesliga Nord. Ab Sommer soll dann mit Tim Jauer der nächste Schritt gegangen werden.