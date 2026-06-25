Tim Jansen wechselt aus Altenoythe zur SG Unterstedt

– Foto: Lennart Blömer

Die SG Unterstedt hat ihren nächsten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Tim Jansen wird sich dem Bezirksligisten zur neuen Saison anschließen.

Der Offensivspieler war zuletzt für den SV Altenoythe in der Bezirksliga Weser-Ems aktiv. Aus beruflichen Gründen zieht es Jansen in die Region, wodurch der Wechsel zur SG Unterstedt möglich wurde. Jansen spielte in der abgelaufenen Saison 16 Mal in der Bezirksliga und stieg mit Altenoythe in die Landesliga auf.

Insgesamt spielte er 82 Mal in der Bezirksliga für Surwold und Altenoythe und erzielte dabei 5 Tore und bereitete sieben Treffer vor.

Der Verein freut sich über die Verpflichtung des Angreifers und gab via Instagram bekannt, dass Tim Jansen künftig das grün-weiße Trikot tragen wird.