Tim Hulsey: »Typisch Landesliga West«

Hackenheim/Winterbach. Nach drei absolvierten Spieltagen ist viel zu früh, um vorhersagen zu können, wohin die Reise geht. Allerdings lassen sich schon Tendenzen ablesen. Dass es der SV Winterbach als Landesliga-Neuling schwer haben würde, stand von Beginn an fest. Am Sonntag (Anpfiff 17 Uhr) ist die Mannschaft von Torben Scherer bei Mitaufsteiger TuS Bedesbach-Patersbach gefordert, zum ersten Mal in dieser Spielzeit für Zählbares zu sorgen. Schon am Samstagabend (18 Uhr) begrüßt der TuS Hackenheim am Felseneck mit dem TSC Zweibrücken eine der Mannschaften, die viele Experten vor Saisonbeginn ganz oben auf dem Zettel stehen hatten, wenn es um eine der Top-Positionen ging.

TuS-Spielertrainer Tim Hulsey geht die Partie gegen die Südwestpfälzer gelassen an. „Das ist typisch Landesliga“, sagt er, „im Vorfeld ist jedes Spiel gleich.“ Gleichwohl hat er registriert, dass Zweibrücken nach der überraschenden 1:3-Auftaktpleite in der Spur liegt, erst 2:1 in Meisenheim gewann, dann 5:3 zuhause gegen Baumholder.

Den Schwung, mit dem der TSC ans Felseneck kommt, hätte der TuS auch gerne. Und so seltsam das bei der Bilanz mit zuletzt zwei Pleiten (0:3 gegen Hauenstein, 1:2 in Meisenheim) klingt: Es war bei einer etwas besseren Chancenverwertung mehr möglich. „Bei uns ist sicher nicht alles schlecht“, weiß Hulsey und zeigt an, dass die Richtung, in die die Partie am Samstag läuft, vor allem an seiner Mannschaft liegt. Dass der Knoten platzen wird, ist für ihn sicher, denn im Training wie in den Spielen sei die Truppe „tüchtig und fleißig“. Der Glaube an eigene Stärken ist gefordert. „Dann werden wir auch wieder Spiele gewinnen. Wir müssen nur weitermachen, auch wenn einige Dinger nicht reingehen.“

Die nächsten zwei bis drei Wochen sieht Hulsey richtungsweisend für die Zeit bis zum Winter. Entsprechend gut täte Sonntag ein Dreier. Auch wenn dazu vor allem in der Defensive Flexibilität gefragt sein wird. Jannik Erbach und Leon Baderschneider mussten sich krankheitsbedingt abmelden, Felix Hadamitzky ist im Urlaub. „Trotzdem werden wir definitiv eine gute Mannschaft stellen“, ist Hulsey überzeugt. Auch Pierre Merkel wird voraussichtlich wieder im Kader sein.

Gute Trainingsbeteiligung am Felsen macht Mut

Trotz des 2:6 am vergangenen Sonntag am Felsen gegen die TSG Trippstadt sieht Winterbachts Coach Torben Scherer alles andere als schwarz beim Blick auf die Partie beim TuS Bedesbach-Patersbach. Eine sehr gute Trainingsbeteiligung in dieser Woche, eine positive Grundstimmung, die wiedergefundene Lockerheit und die Treffsicherheit von Elias Pfenning, der die ersten beiden Winterbacher Landesliga-Treffer in der Geschichte erzielte, sind gute Argumente, dass am Glan vor den Toren von Kusel etwas gehen kann. „Das ist definitiv ein Gegner, mit dem wir uns messen können“, sagt Scherer.

Wenn es gelingt, defensiv sicher zu stehen und Standards zu vermeiden, dann sieht der SV-Trainer eine Chance, auch wenn er die jüngsten Ergebnisse der Mannschaft vom Glan mit Hochachtung registriert hat. Etwa das Weiterkommen im Pokal gegen Verbandsligist SV Morlautern trotz zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand. Auf dem kleinen, engen Platz seien gegen ein unaufgeregt agierendes Team, dass sich auch dank einigen ehemaligen FKP-Spielern „abgewichst“ präsentiere, die Grundtugenden gefragt. Scherer ist zuversichtlich: „Wir werden nicht in Schönheit sterben, sondern selbst versuchen, zu Abschlüssen zu kommen.“





