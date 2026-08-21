Tim Hulsey greift zum Rechenschieber

Region. Durchweg schwere Aufgaben haben die vier Landesligisten in der Region am Wochenende zu lösen. Den Auftakt macht der TuS Hackenheim, der wegen des Kreuznacher Jahrmarktes am Freitag (Anpfiff 19.30 Uhr) den SV Rodenbach erwartet. Sonntag stellt sich Ost-Tabellenführer FC Speyer um 15 Uhr bei der SpVgg Ingelheim im Blumengarten vor. Eine halbe Stunde später sind im Westen der SV Winterbach bei Bedesbach-Patersbach und die SG Weinsheim beim FC Schmittweiler-Callbach gefordert.
Hackenheims Spielertrainer Tim Hulsey lässt sich nicht beirren. „Der Fokus liegt auf uns“, sagt er, gibt gleichzeitig zu, vor den Gästen vom SV Rodenbach Respekt zu haben. Deren 7:0-Erfolg zum Auftakt in Winterbach hat Eindruck gemacht, die 1:3-Heimniederlage beim hoch gewetteten TSC Zweibrücken und das 3:4 bei Verbandsliga-Absteiger TuS Steinbach hält Hulsey für erklärbar, lobt vor allem die Offensive der Pfälzer. „Wir haben immer von einem guten Saisonbeginn gesprochen. Jetzt haben wir dazu tatsächlich die Möglichkeit“, sagt der 38-Jährige und macht die Rechnung auf: Bei den aktuellen sieben Zählern sei der Start noch mittelmäßig. Bei einem Remis und entsprechend acht Punkten hätte man einen Zweier-Schnitt erreicht, bei einem Dreier und dann zehn Punkten könne man mit Recht sagen, dass der TuS gut aus den Startlöchern gekommen sei.
Dazu allerdings muss am Freitagabend am Felseneck alles passen. Die Voraussetzungen im Team sind gut, neue Ausfälle gab es zuletzt nicht zu beklagen. „Wir müssen nur in den Phasen, in denen es nicht so läuft, zeigen, dass wir Bock aufs Verteidigen haben“, fordert Hulsey. Damit gelte es solche Momente, die in der Vorwoche gegen Meisenheim zum Punktverlust führten, zu überstehen.
Was in den ersten drei Begegnungen nicht gelang, soll der Auftritt des SV Winterbach beim TuS Bedesbach-Patersbach bringen: Zählbares fürs Punktekonto. Ausgerechnet bei der einzigen Mannschaft, die bislang das Optimum aus ihren ersten drei Spielen erreicht hat (Nachziehen könnten hier noch der TSC Zweibrücken und der SV Hermersberg, die sich erst am 26. August im direkten Duell gegenüberstehen).
SV-Trainer Torben Scherer macht sich nicht verrückt, erinnert an das Vorjahr, als die Situation für seine Mannschaft ähnlich war. „Sie sind perfekt in die Runde gestartet, haben das Rad aber auch nicht neu erfunden.“ Dennoch: Mit einfachen Mitteln und viel Erfahrung über Standards und lange Bälle Punkte zu hamstern, wie es der TuS tut, das sei schon bewundernswert. „Da musst du über die komplette Zeit hellwach sein.“ So, wie im Vorjahr, als der SV zwar am Glan 2:3 unterlag, zuhause aber 2:0 gewann konnte. Verzichten muss Scherer auf Philipp Keim und Niklas Secker.
Kann die SG nach dem 2:0 beim SC Hauenstein auch im zweiten Auswärtsspiel punkten? Im Derby beim FC Schmittweiler-Callbach will Luca Redschlag mit seiner Truppe definitiv etwas mitnehmen. Von der Tabelle her ist es ein Duell auf Augenhöhe: Beide Teams sind mit einem Sieg und zwei Niederlagen in die Saison gestartet. „Es ist Jahrmarkt am Sonntag“, sagt Redschlag, der noch immer auf den gesperrten Lorenz Saadalla Ayoob verzichten muss, sonst aber die Fahrt mit voller Kapelle antreten kann. Verstecken gilt nicht. „Wir können fußballerisch definitiv mithalten.“ Davon ist der 29-jährige Spielertrainer absolut überzeugt und rechnet – vorsichtig ausgedrückt – mit einem „interessanten Spiel für beide, das beide auch gewinnen wollen“.
Vier Tage nach dem unglücklichen Pokal-Aus am Mittwoch gegen Ligakonkurrent VfB Bodenheim kommt der augenblickliche Klassenprimus an den Ingelheimer Blumengarten. Der FC Speyer ist makellos in die Spielzeit gestartet, hat nach den bisher absolvierten drei Partien ein Torverhältnis von 19:0! Entsprechend weiß SpVgg-Trainer Ali Cakici, was auf seine Truppe zukommt. Das Motto entspricht dem der Enttäuschung aus dem Pokal. „Wir müssen da durch“, sagt der Coach, der seiner Mannschaft eine deutliche Entwicklung in die richtige Richtung attestiert.
Was noch fehle, sei die Qualität im Abschluss. Bodenheim habe das gezeigt. Die Rotweinstädter konnten eine Vielzahl an besten Torchancen nicht nutzen, unterlagen dann durch einen aus ihrer Sicht absolut unnötigen Elfmeter, den Kenzo Kramer verwandelte (76.). Bitter zudem, dass mit Leon Reitemeyer und Eric Schlör zwei Akteure Mitte des zweiten Durchgangs verletzungsbedingt vom Platz mussten und gegen Speyer auszufallen drohen. Auch da lässt sich Cakici aber nicht aus der Ruhe bringen. „Wir haben viele Jungs, die wir nachschicken können.“