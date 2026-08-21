Tim Hulsey greift zum Rechenschieber

Vier Tage nach dem unglücklichen Pokal-Aus am Mittwoch gegen Ligakonkurrent VfB Bodenheim kommt der augenblickliche Klassenprimus an den Ingelheimer Blumengarten. Der FC Speyer ist makellos in die Spielzeit gestartet, hat nach den bisher absolvierten drei Partien ein Torverhältnis von 19:0! Entsprechend weiß SpVgg-Trainer Ali Cakici, was auf seine Truppe zukommt. Das Motto entspricht dem der Enttäuschung aus dem Pokal. „Wir müssen da durch“, sagt der Coach, der seiner Mannschaft eine deutliche Entwicklung in die richtige Richtung attestiert.

Was noch fehle, sei die Qualität im Abschluss. Bodenheim habe das gezeigt. Die Rotweinstädter konnten eine Vielzahl an besten Torchancen nicht nutzen, unterlagen dann durch einen aus ihrer Sicht absolut unnötigen Elfmeter, den Kenzo Kramer verwandelte (76.). Bitter zudem, dass mit Leon Reitemeyer und Eric Schlör zwei Akteure Mitte des zweiten Durchgangs verletzungsbedingt vom Platz mussten und gegen Speyer auszufallen drohen. Auch da lässt sich Cakici aber nicht aus der Ruhe bringen. „Wir haben viele Jungs, die wir nachschicken können.“