Tim Hulsey: "Eine einmalige Konstellation" Tim Hulsey und Thorsten Effgen sprechen im Trainer-Interview vor dem Landesliga-Derby zwischen Hackenheim und Eintracht Bad Kreuznach über Entwicklung, schwankende Leistungen und die Favoritenrolle

Nahe. Unter seinem guten Kumpel und Ex-Eintracht Trainer Thomas Jung sah Thorsten Effgen den damals 18-jährigen Tim Hulsey schon die SGE in der Oberliga als Kapitän auf das Feld führen. Nun stehen sich Effgen und Hulsey als Trainer und Konkurrenten gegenüber. Bei der Rollenverteilung für das Derby gehen die Meinungen auseinander:

Effgen: Natürlich ist unsere Leistungskurve nicht konstant, das wäre nach dem Umbruch im Sommer aber auch eine Überraschung. Wir wissen, dass es ein langer Weg wird, geben den Jungs genug Zeit und gestehen ihnen auch Fehler zu. Nur dann kannst du dich entwickeln. Am besten nutzt du natürlich deine guten Minuten im Spiel und bekommst in den schlechten Phasen kein Tor. Aber das ist auch Erfahrungssache.

Was gibt es zur Ausgangslage zu sagen?

Herr Effgen, Herr Hulsey, an Motivation mangelt es beiden Teams sicher nicht. Welche Bedeutung hat das Derby für Sie?

Hulsey: Genauso, wie ich unsere Situation nach Siegen einordnen kann, kann ich es auch nach den zwei Niederlagen zuletzt, denn es war längst nicht alles schlecht. Was ich sehen will, ist, dass wir zusammen Verantwortung übernehmen und gemeinsam den Turnaround schaffen. Für mich ist Erfolg keine Tür, durch die man einfach geht, sondern eine Treppe, deren Hürden man nehmen muss. Wir sind bekannt dafür, dass wir als Team gestärkt aus der Situation hervorgehen können.

Wie beurteilen Sie die Arbeit Ihres Gegenübers?

Effgen: Uns erwartet eine absolute Topmannschaft, die über Jahre zusammen geblieben ist und sich immer wieder gut verstärkt hat. Dass sie auch in der Landesliga so erfolgreich sind, überrascht mich überhaupt nicht. Viel haben wir über den Gegner nicht gesprochen, aber wer Tim Hulsey einmal hat spielen sehen, weiß um die enorme Qualität. Er ist in fast allen Spielen der herausragende Akteur.

Hulsey: Von außen ist das schwer zu sagen. Mich hat vor allem die Aussage überrascht, dass man uns als Favorit auf die Meisterschaft hingestellt hat. Ich nehme das zwar als Anerkennung, aber früher war der Anspruch der Eintracht, die Nummer eins im Kreis zu sein. Warum das mit dem Kader auf einmal anders sein sollte, verstehe ich nicht. Bei uns kommt mir dabei oft zu kurz, dass es für viele Spieler und den Verein das erste Landesliga-Jahr ist.