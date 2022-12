Tim Hinrichs schießt sich an die Spitze Die Torschützenkönige auf Kreisebene gesucht

Landkreis Stade. In dieser Fußballsaison zeichnen das TAGEBLATT und die Volksbank Stade-Cuxhaven erstmals die Torschützenkönige auf Kreisebene aus.

Bevor es in die Winterpause gegangen ist, ist der letztjährige Torschützenkönig der Kreisliga richtig durchgestartet. Tim Hinrichs hatte nach seinem Wechsel vom VfL Güldenstern Stade II zum TSV Wiepenkathen Anlaufschwierigkeiten in der Saison. Zuletzt haben sich aber die Mannschaft sowie er selbst torreich aus dem Anfangstief geschossen. Hinrichs überwintert mit 26 Toren auf Platz eins der Kreisliga. Gefolgt wird er von Julian Wist, der nach 16 Saisonspielen auf 18 Tore kommt.

In der 1. Kreisklasse führt Jan-Niklas Albers vom Tabellenführer TSV Apensen II die Torjägerliste an, mit 19 Treffern hat er sechs mehr als seine ersten beiden Verfolger.

In der 2. Kreisklasse hat sich der Bützflether Süleyman Aksoy an die Spitze geschossen (17 Tore). In der Rückrunde wird er sich wohl einen Zweikampf mit dem Stader Corvin Schumann (16) liefern. Schumann war zuletzt verletzt.