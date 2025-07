Tim Heubach geht als Kapitän des VfL voran – Foto: Markus Becker

Tim Heubach über neue und vergangene Herausforderungen Für Tim Heubach steht in der kommenden Saison die Oberliga auf dem Plan. In vergangenen Jahren hat er schon in der 2.Bundesliga, in Israel, sowie in Malaysia gespielt. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein Borussia MG FC K´lautern VfL Jüchen Scherpenberg + 3 weitere

In der vergangenen Saison hat Tim Heubach mit VfL Jüchen-Garzweiler die Meisterschaft in der Landesliga gefeiert. Folgerichtig wird der VfL im kommenden Jahr in der Oberliga spielen – Premiere für den Verein. Da wird der 37-jährige Innenverteidiger mit Sicherheit seinen Beitrag zu geleistet haben – jetzt führt er seine Mannschaft sogar als Kapitän auf den Platz.

„Klassenerhalt und eventuell sogar mehr“ Am gestrigen Donnerstag (17. Juli, 20Uhr), stand das erste Vorbereitungsspiel auf dem Plan – der Bezirksligist SF Neuwerk war zu Gast in Jüchen. Mit einem 3:1-Erfolg konnte die Mannschaft von Daniel Klinger einen anständigen Start in die Vorbereitung besiegeln. In der Bezirksliga dazugestoßen, steht Heubach jetzt mit dem VfL überraschend in der Oberliga. RevierSport erzählt er: „Jetzt spielen wir höher als erwartet. Es wird eine Herausforderung. Wir müssen über die Gemeinschaft kommen. Die Kabine stimmt, das ist das Wichtigste.“ Nächste Aufgabe: Klassenerhalt und eventuell sogar mehr. Mittelfristig sehe der Routinier den Verein gefestigt in der Oberliga.

Von 2014 bis 2017 hat er als absoluter Stammspieler beim 1.FC Kaiserslautern in der 2.Bundesliga gespielt. Ein durchaus ungewöhnlicher Abstecher folgte. Von Lautern wechselte er nach Israel zu Maccabi Netanya. Die Zeit am Mittelmeer wird er sicher nicht vergessen: „Das war mit die schönste Zeit meines Lebens. In Israel haben wir morgens um 8 Uhr einmal täglich trainiert und waren sportlich sehr erfolgreich. Ich höre oft, dass ich noch mal vorbeikommen soll, aktuell ist es leider schwierig. Malaysia war auch eine super Zeit. Es hat sich gelohnt, den Schritt zu wagen. Das war anfangs sehr risikobehaftet. Damals gab es auch noch einige Regionalliga-Anfragen.“ Es folgte der Wechsel nach Malaysia zu Selangor FC, ehe er 2021 in der Heimatregion für die Jüchener auflief. Profi-Fußball und der Bettenburg weiterhin Teil seiner Identität