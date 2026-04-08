Tim Haal tankt Kraft bei der Nationalmannschaft

Tim Haal ist Nationalspieler. – Foto: Thyssen, privat

Tim Haal steckt mit dem 1. FC Kleve in der Oberliga tief im Abstiegskampf. Am 12. April will das Schlusslicht gegen den VfL Jüchen-Garzweiler für den Klassenerhalt punkten. Am Tag zuvor wird Haal noch in Dresden vor den Ball treten. Der Routinier wurde wieder in den Kader der Feuerwehr-Nationalmannschaft berufen. Mit den deutschen Adlerträgern nimmt der Xantener am Nationen-Cup teil.

Gespielt wird am 10. und 11. April

„Wenn so ein wichtiges Turnier im eigenen Land stattfindet, möchte man das Ding natürlich auch gewinnen“, sagt der elfmalige Nationalspieler. Der Brandmeister trifft mit seinen Teamkollegen am 10. und 11. April im Sportpark Ostrapark auf England, Frankreich und Tschechien. Bei dem Turnier dürfen nur Berufsfeuerwehrleute mitspielen. In der Gruppenphase dauern die Partien 2x20 Minuten, in der Finalrunde 2x30 Minuten.

Tim Haal geht davon aus, dass er wieder als Innenverteidiger oder auf der 6er-Position aufläuft. „Der Nationen-Cup hat für uns einen hohen Stellenwert. In der aktuellen Phase beim 1. FC Kleve kann ich bei der Nationalmannschaft neue Kraft tanken. Ich komme immer mit einem Lächeln nach Hause. Die positive Stimmung ist hilfreich im Abstiegskampf“, meint der 36-Jährige, der in Kleve in der laufenden Spielzeit auf 19 Einsätze kommt, allerdings nur einmal über die vollen 90 Minuten auf dem Rasen stand.