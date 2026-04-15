Tim Haal im Nationaltrikot zwischen Stolz und Enttäuschung

Oberliga-Fußballer Tim Haal hatte als Nationalspieler mit seinen Teamkollegen von der deutschen Feuerwehr-Auswahl voller Euphorie dem Nationen-Cup in Dresden entgegengefiebert. Am Ende des Turniers machte sich Ernüchterung breit. Die Adlerträger landeten auf dem letzten Platz. Warum sich Haal, der als Innenverteidiger auflief, dennoch mit positiven Eindrücken auf den Rückweg machte.
„Eigentlich haben wir uns gut verkauft, spielerisch waren wir die beste Mannschaft. Leider war die Chancenverwertung nicht gut. Und wir hatten Verletzungspech“, sagte der Xantener, der sich in der Schlussphase des dritten Vorrunden-Spiels gegen England einen Brummschädel holte. Bei einem Luftduell stießen der Oberliga-Kicker vom 1. FC Kleve und ein Gegenspieler mit den Köpfen zusammen. „Ich war danach kurz benommen und wusste den Weg in die Kabine nicht mehr.“
Das Vierer-Turnier begann für die deutschen Wehrleute mit einem 0:0 gegen Frankreich. Es folgte ein 3:1 über Tschechien. Die Partie gegen England wurde mit 0:1 verloren. Im Spiel um Platz drei ging’s erneut gegen Tschechien. Brandmeister Haal stand trotz des Zusammenstoßes am Vortag auf dem Platz. Die dezimierte deutsche Mannschaft unterlag 0:2.
„Natürlich ist der letzte Platz ärgerlich. Aber es war toll, sich mit den Kollegen aus den anderen Ländern auszutauschen. Da nimmt man einiges mit. Für mich war’s wieder eine große Ehre, das deutsche Trikot tragen zu dürfen“, so Haal, der seit Sommer 2014 für den 1. FC Kleve am Ball ist.
Nach der Enttäuschung in Dresden endete für ihn das Wochenende aber noch positiv. Mit seinem Klub holte der 36-Jährige gegen den VfL Jüchen-Garzweiler (1:0) im Oberliga-Abstiegskampf drei wichtige Punkte.