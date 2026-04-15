Tim Haal im Nationaltrikot zwischen Stolz und Enttäuschung

„Natürlich ist der letzte Platz ärgerlich. Aber es war toll, sich mit den Kollegen aus den anderen Ländern auszutauschen. Da nimmt man einiges mit. Für mich war’s wieder eine große Ehre, das deutsche Trikot tragen zu dürfen“, so Haal, der seit Sommer 2014 für den 1. FC Kleve am Ball ist.

Nach der Enttäuschung in Dresden endete für ihn das Wochenende aber noch positiv. Mit seinem Klub holte der 36-Jährige gegen den VfL Jüchen-Garzweiler (1:0) im Oberliga-Abstiegskampf drei wichtige Punkte.