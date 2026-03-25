Tim Großklaus tritt als Spielertrainer des FC Kandern zurück

Sportlich hat der FC Kandern jüngst eine starke Reaktion auf die Derbyenttäuschung, der 0:1-Niederlage bei der SG Malsburg/Marzell-Wollbach, gezeigt und mit dem 8:1-Sieg gegen den FV Lörrach-Brombach II ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf der Kreisliga A, Staffel West, gesetzt. Drei Tage später allerdings steht die Mannschaft ohne Cheftrainer da.
Wie Luca Kern, Vorstand Sport des FCK, erklärt, habe es am Dienstagabend ein Gespräch zwischen der Vorstandschaft und Großklaus gegeben. Darin wurde dem 38 Jahre alten Coach die Entscheidung mitgeteilt, im Sommer nach dann viereinhalb Jahren eine neue Lösung auf der Trainerposition anzustreben, gleichwohl die Zusammenarbeit bis Saisonende fortsetzen zu wollen.
Dies habe Großklaus am Dienstagabend auch akzeptiert, so Kern. Am Mittwochmorgen – nach weiterer Überlegung – habe er aber seine Entscheidung mitgeteilt, das Traineramt per sofort niederzulegen. Damit verliert der FCK zugleich seinen Top-Torjäger; Großklaus erzielte bisher zwölf Saisontore.
In dieser Woche wird Co-Trainer Benjamin Trenkle das Training der ersten Mannschaft übernehmen und auch am Samstag in der Partie beim TuS Lörrach-Stetten II hauptverantwortlich an der Seitenlinie stehen. Der 39-Jährige fungiert seit der Rückrunde als Assistenzcoach des A-Kreisligisten, als langjähriger FCK-Spieler kennt er den Verein bestens. Über eine Lösung ab der kommenden Woche werden die Verantwortlichen nun Gespräche führen.