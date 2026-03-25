Tim Großklaus tritt als Spielertrainer des FC Kandern zurück

Führte den FC Kandern aus der Kreisliga B in die A-Klasse: Tim Großklaus | Foto: Gerd Gründl

Sportlich hat der FC Kandern jüngst eine starke Reaktion auf die Derbyenttäuschung, der 0:1-Niederlage bei der SG Malsburg/Marzell-Wollbach, gezeigt und mit dem 8:1-Sieg gegen den FV Lörrach-Brombach II ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf der Kreisliga A, Staffel West, gesetzt. Drei Tage später allerdings steht die Mannschaft ohne Cheftrainer da.

Wie Luca Kern, Vorstand Sport des FCK, erklärt, habe es am Dienstagabend ein Gespräch zwischen der Vorstandschaft und Großklaus gegeben. Darin wurde dem 38 Jahre alten Coach die Entscheidung mitgeteilt, im Sommer nach dann viereinhalb Jahren eine neue Lösung auf der Trainerposition anzustreben, gleichwohl die Zusammenarbeit bis Saisonende fortsetzen zu wollen.