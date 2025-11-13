Tim Großklaus: "Ich hoffe, dass wir aus der Negativspirale rauskommen"

In der vergangenen Spielzeit belegte der FC Kandern den dritten Platz in der Abschlusstabelle der Kreisliga A, Staffel West. Nicht wenige Fans erwarteten die Fortsetzung des Höhenflugs. Die aktuelle Realität heißt indes Rang 13, wenn auch mit einem Nachholspiel in der Hinterhand. Spielertrainer Tim Großklaus äußert sich im fupa-Kreisligatipp zur Situation des Vereins.

BZ: Herr Großklaus, der FC Kandern hat in dieser Saison mehr Mühe als in der vorigen Runde. Woran liegt es?

Das ist schwierig zu sagen. Ein Punkt ist sicher, dass der eine oder andere Leistungsträger derzeit fehlt. Wir sind in der Breite nicht so stark aufgestellt und können deshalb die Leistung nicht abrufen, zu der wir normalerweise fähig sind. Wir haben zurzeit keine gute Phase, aber ich hoffe, dass sich das bald ändert. Weiter geht es im BZ-Plus-Artikel.