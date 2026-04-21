Tim Galleski holt zehn Punkte beim Oberliga-Tipp

Tim Galleski tippt den 28. Oberliga-Spieltag – Foto: T.Kögler

Tim Galleski hat in der Winterpause der laufenden Spielzeit beim 1. FC Monheim seine Schuhe an den Nagel gehängt. Bei Hertha BSC hat der Berliner in der U19-Bundesliga sowie der Regionalliga Nordost gekickt und ist dann an den Niederrhein zu Fortuna Düsseldorfs „Zwoten“ gewechselt. Über TuRu 80 ist er schließlich 2020 in Monheim gelandet und hat dort den Abstieg in die Landesliga und direkten Wiederaufstieg miterlebt. Am 28. Spieltag der Oberliga Niederrhein traut er seinen ehemaligen Kollegen einen Sieg am Uhlenkrug zu, beim Topspiel in der Grotenburg wird es keinen Sieger geben und der VfB Homberg holt seinen nächsten Sieg.

Zwischenstand: So haben sich die Oberliga-Experten geschlagen

1. Marcio Blank (Spieler VfB Homberg) - 17 Punkte

2. Daniel Klinger (Trainer VfL Jüchen-Garzweiler), Sven Kreyer (Spieler Ratingen 04/19), Bekim Kastrati (Trainer SC St. Tönis) - 15 Punkte

5. Emre Demircan (Spieler Ratingen 04/19) - 14 Punkte

6. Tim Wilke (Trainer SV Budberg), Jannis Pütz (Spieler SV Sonsbeck) - 13 Punkte

8. Simon Büttgenbach (damals Sportdirektor Holzheimer SG), Sebastian Amendt (Trainer SV BW Dingden) - 12 Punkte

10. Daniel Beine (zu dem Zeitpunkt Trainer SV Biemenhorst), Klaus Keisers (Spieler SV Sonsbeck), Tim Galleski (ehem. Spieler FC Monheim) - 10 Punkte

13. Max Machtemes (Spieler SSVg Velbert) - 9 Punkte

14. Salah El Halimi (Trainer SF Baumberg), Yannick Reiners (Spieler DJK Adler Union Frintrop), Botan Melik (Co-Trainer KFC Uerdingen), Tim Schneider (Trainer VfB 03 Hilden), Schorsch Mewes (Sportlicher Leiter 1. FC Kleve) - 8 Punkte

19. Jesse Weißenfels (Trainer SV Menzelen, ehem. u.a. SV Sonsbeck), Marcel Winkens (Trainer TSV Meerbusch) - 6 Punkte

21. Torsten Schedler (Trainer FC Büderich), Gino Mastrolonardo (Spieler Duisburger SV, ehem. u.a. Sportfreunde Hamborn), Sunay Acar (u.a. ehem. Spieler VfB Homberg, ETB Schwarz-Weiß Essen), José Manuel Concellón (Geschäftsführer Ratingen 04/19) - 4 Punkte

25. Erkan Ari (Spieler 1. Spvg Solingen-Wald 03, ehem. u.a. Ratingen 04/19) - 3 Punkte

26. Tim Schrick (Spieler SC St. Tönis) - 2 Punkte

Hinweis: Richtiger Tipp → 4 Punkte, Richtige Tordifferenz→ 3 Punkte, Richtige Tendenz → 2 Punkte

Das sind die Tipps zum 28. Spieltag:

VfL Jüchen-Garzweiler - TSV Meerbusch

Jüchen ist immer sehr heimstark. Zu Hause haben sie die beste Abwehr mit den wenigsten Gegentoren und vor ein paar Wochen hab ich auch das Spiel gegen Monheim gesehen, da waren die auch echt unbequem. Auch wenn Meerbusch zuletzt gute Ergebnisse gefahren hat, würde ich mit Jüchen gehen.

Tipp: 2:1 KFC Uerdingen - VfB 03 Hilden MATCH-14158023]

Uerdingen kommt natürlich immer mit dem Faustpfand „Grotenburg“, das einzigartig in der Liga ist. Wenn es aber eine Mannschaft hinkriegen kann, sich darauf einzustellen und eine entsprechende Leistung hinzulegen, dann ist es Hilden. Haben jetzt auch eine brutale Serie gespielt mit vielen Toren.

Tipp 2:2 Holzheimer SG - SC St. Tönis

Holzheim gegen St. Tönis finde ich schwierig. In Holzheim ist es immer schwer auf dem Kunstrasen, aber St. Tönis ist eine sehr abgezockte und eingespielte Truppe, bei der ich es immer ekelig fand zu spielen.

Tipp: 1:2 ETB SW Essen - 1. FC Monheim

Unsere Bilanz am Uhlenkrug war nie gut, aber seitdem da das Stadion renoviert wurde ist es besser geworden. Außerdem weiß ich ja, was meine Jungs drauf haben, deswegen trau ich denen da auf jeden Fall was zu.

Tipp: 1:2 VfB Homberg - DJK Adler Union Frintrop

Das finde ich spannend, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, was Homberg da unten verloren hat. Weil ich immer fand, dass die eine gute Truppe haben und es nie angenehm war da zu spielen, egal ob im Stadion oder auf dem Kunstrasen. Eigentlich ist die Qualität der Mannschaft für diesen Tabellenplatz viel zu gut.

Tipp: 2:0 Sportfreunde Baumberg - 1. FC Kleve

Das ist ehrlich gesagt das schwierigste Spiel. Weil Baumberg – und das meine ich positiv – immer eine absolute Wundertüte ist. Die sind zu Hause in ihrem neuen Stadion garnicht so erfolgreich gewesen, da müsste der Knoten aber so langsam mal platzen. Normalerweise haben sie sich immer zum Ende der Saison hin gefangen, dass es dann vernünftig geendet ist.

Tipp: 3:1 SV Sonsbeck - SpVg Schonnebeck

Tabellarisch ist es ne relative klare Nummer. Ich finde aber Sonsbeck ist immer gut strukturiert, eklig zu bespielen, immer eine geschlossene Truppe und eben ein Heimspiel auf Rasen, was Schonnebeck nicht gewohnt ist. Wobei die das in der Regel auch nicht interessiert. Bei "Blochis" Abschiedstournee werden die sicher keine Lust haben nur „Kaffeeklatsch“ zu machen.

Tipp: 2:2 SV Biemenhorst - Blau-Weiß Dingden

Ich hab nur ein einziges Mal gegen Biemenhorst gespielt, das war im August und da kann ich mich echt garnicht mehr so gut dran erinnern. Biemenhorst hat aber zuletzt nochmal gut gepunktet und mit Luca Puhe einen absoluten Key-Player.

Tipp: 2:1 FC Büderich - Ratingen 04/19