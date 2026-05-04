Tim Feige wechselt zum MTV Römstedt

– Foto: SV Molzen

Der MTV Römstedt treibt seine Personalplanungen weiter voran und hat via Instagram den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Mit Tim Feige wechselt ein 25-jähriger Spieler vom SV Molzen zum Verein und soll ab Sommer die 1. Herren verstärken.

Der sportliche Leiter Torben Tutas zeigte sich zufrieden mit der Verpflichtung und betonte: „Bereits im Februar war Tim bei uns im Training und hat sowohl sportlich als auch menschlich einen super Eindruck hinterlassen.“ Zudem habe sich der Neuzugang bewusst für diesen Schritt entschieden: „Mit seinem Wechsel sucht er bewusst eine neue Herausforderung und möchte es sportlich nochmal ordentlich wissen.“

Feige schoss den SV Molzen 2020 mit zehn Toren in 18 Partien in die Kreisliga. Seither lief er dort 125 Mal auf und erzielte dabei 34 Tore, zwölf davon in der laufenden Saison in 23 Partien.