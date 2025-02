Tim Ebersbach wird Trainer beim FC Verden

Der 44-Jährige coachte bis zum vergangenen Sommer die erste Mannschaft des Rotenburger SV. Mit dem RSV schaffte er den Sprung in die Oberliga und hielt dort mehrere Jahre die Klasse. Nach der Saison 23/24 musste das Team den Schritt zurück in die Landesliga antreten. Ebersbach fungiert seitdem als Sportlicher Leiter.

Am Wochenende überraschten die Verdener mit einem Punktgewinn gegen den Spitzenreiter aus Schöningen haben weiterhin Chancen auf den Klassenerhalt in der Oberliga Niedersachsen.

Erst Mitte Januar teilten die Verdener mit, dass sie ohne Frank Neubarth in die neue Saison gehen: „Frank Neubarth übernahm das Traineramt in einer schwierigen Phase. Der drohende Abstieg in die Bezirksliga stellte uns vor große Herausforderungen. Doch dank seiner hervorragenden Arbeit und einer unvergesslichen Siegesserie konnten wir den Klassenerhalt sichern“, teilt der Verein auf seiner Homepage mit. Und weiter: „Im Hinblick auf unsere weitere sportliche Entwicklung und in der Absicht, einen frischen Impuls für das Team zu setzen, haben wir gemeinsam die Entscheidung getroffen, ab dem Sommer neue Wege zu gehen. Die Gespräche mit potenziellen Nachfolgern werden wir zeitnah aufnehmen, da wir zusammen die Weichen für die Zukunft stellen möchten.“