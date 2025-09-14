Tim Burghold hält Walluf-Dreier gegen Zeilsheim fest

Die SG Walluf konnte sich bei ihrem Keeper Tim Burghold bedanken, dass es auch im Heimspiel gegen Zeilsheim einen Sieg gab. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

Walluf. Tag der Heimsiege für die Verbandsligisten aus Wiesbaden und dem Rheingau: Die SG Walluf um die Matchwinner Tim Burghold und Ruben Monteiro-Carvalho verteidigte die Spitze, auch der SV Wiesbaden und der Türkische SV fuhren die volle Ernte ein. Biebrich 02 bleibt mit dem Dreier über Limburg 07 in der Erfolgsspur und freut sich, dass in der 2. DFB-Pokalrunde auf die eigene U19 am 4. Oktober (13 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim ein attraktives Duell wartet. Während die A-Junioren des SV Wehen Wiesbaden tags darauf Heidenheim empfangen (11 Uhr).

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. SG-Betreuer Patrick Fehlau blickte bei der Spielbewertung keineswegs durch die rosarote Vereinsbrille, sondern bekannte: „Zeilsheim war spielerisch unglaublich stark, hatte gefühlt 80 Prozent Ballbesitz. Aber wir haben mit einer super Teamleistung alles wegverteidigt.“ Daneben avancierte Torhüter Tim Burghold. zum Matchwinner. Drei, vier Topparaden, auch im Eins-gegen-eins, ebneten den Weg zum neuerlichen Heimsieg des Tabellenführers. „Er hat uns gerettet“, strich Fehlau heraus. Während Ruben Monteiro-Carvalho für die nötigen Tore sorgte. Erst ertönte nach Foul an Bastian Bsullak ein Elfmeterpfiff. Monteiro-Carvalho lief vom Punkt an, scheiterte an Keeper Paul Siegers, traf aber im Nachschuss. In der Nachspielzeit erzielte er nach Wiedereinwechselung auch das 2:0. Vor der Pause hatte Monther Alahmend den Pfosten getroffen.

Heute, 15:00 Uhr SG Walluf SG Walluf SV Zeilsheim SV Zeilsheim 2 0 Abpfiff Beim SV Zeilsheim haderte man mit dem Ergebnis. „Am Ende war es die Effektivität. Wir hatten klare Spielvorteile und wahrscheinlich auch doppelt so viele Chancen“, sagte Peter Strauch. Vor allem in der letzten halben Stunde stand bei Chancen von Dusan Crnomut, Dino-Samuel Kurbegovic oder Dariyan Demir oder Vladimir Trucic entweder der laut Strauch „saustarke“ Wallufer Keeper oder das Aluminium im Weg. Zudem monierte Zeilsheim beim Stande von 0:1 Handelfmeter, als Wallufs Bastian Bsullak auf der Linie rettete.

Nach der Niederlage bleibt Zeilsheim im unteren Mittelfeld der Liga. Auch wenn nach außen nicht die gleichen Ambitionen wie in der Vorsaison kommuniziert wurden - diesen Saisonstart hatten sich die Grün-Weißen komplett anders vorgestellt. Nun wartet das Heimspiel gegen Aufsteiger Juno Burg – da zählt nur ein Sieg: „Wenn wir so hinten drinstehen, muss man gegen Burg endlich mal wieder einen Sieg sehen. Damit wir nicht den Blick gänzlich nach unten richten müssen“, sagt Strauch.