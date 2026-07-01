Tim Böhmer zieht es zu Rot-Weiß Oberhausen

Tim Böhmer (l.) wechselt zu Rot-Weiß Oberhausen – Foto: Boris Hempel

Tim Böhmer ist nach seiner Jugendzeit bei Borussia Dortmund direkt in die Regionalliga West zum SC Wiedenbrück gewechselt. Dort stand der 24-Jährige in drei Saisons in 91 Partien auf dem Rasen. Es folgte der Wechsel zum SCP, bei dem er wie schon in Wiedenbrück zu einem wichtigen Teil der Defensivachse avancierte. Nun also der Wechsel zu Rot-Weiß Oberhausen. Ein Schritt, der mit Blick auf die sportliche Entwicklung definitiv Hand und Fuß hat, denn RWO richtet stets den Blick auf Liga drei.

Tim Böhmer will mit RWO um den Aufstieg spielen

Das sagt der sportliche Leiter Dennis Lichtenwimmer über das Profil den neuen Defensivmanns: „Wir waren auf der Suche nach einem Innenverteidiger mit rechtem Fuß, der sowohl im Zentrum als auch auf der Halbposition spielen kann. Tim hat für sein Alter schon viele Spiele in der Regionalliga West absolviert, bringt neben einer hohen Laufintensität ein ordentliches Tempo mit und weist eine starke Zweikampfquote auf. Das sind Komponenten, die wir für unser Spiel benötigen. Deshalb sind wir froh, dass er sich noch vor dem Testspiel gegen den VfL Bochum und dem Trainingslager für uns entschieden hat.“