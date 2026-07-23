Tim Beutnagel verstärkt den Bovender SV

Der Bovender SV hat mit Tim Beutnagel einen weiteren Neuzugang für die Saison 2026/27 vorgestellt. Der 23-jährige zentrale Mittelfeldspieler wechselt vom FC Seesen nach Bovenden.
Ursprünglich wollte Beutnagel lediglich die Vorbereitung beim BSV absolvieren und anschließend eine Entscheidung über seine sportliche Zukunft treffen. Nach dem Kennenlernen der Mannschaft und des Trainerteams ging es jedoch schnell: Bereits nach zwei Trainingseinheiten stand sein Wechsel fest.
Trotz seines jungen Alters bringt der Mittelfeldspieler bereits eine umfangreiche fußballerische Vita mit. In seiner bisherigen Laufbahn spielte Beutnagel unter anderem in der Jugend von Eintracht Northeim und für die U19 des TSV Havelse. Weitere Stationen waren die Freien Turner Braunschweig und Ramlingen/Ehlershausen in der Oberliga sowie zuletzt der FC Seesen. Insgesamt kommt er auf 31 Partien in der Oberliga für die Freien Turner und RSE und stand für Ramlingen zudem 21 Mal in der Landesliga Hannover auf dem Platz.
Aktuell muss sich der Neuzugang allerdings noch etwas gedulden. Beutnagel laboriert derzeit an einer leichten Verletzung und soll deshalb zunächst geschont werden.
Mit dem 23-Jährigen erhält der Bovender SV einen jungen und zugleich bereits erfahrenen zentralen Mittelfeldspieler für die kommende Spielzeit.