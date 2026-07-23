Tim Beutnagel verstärkt den Bovender SV

– Foto: SV Ramlingen/Ehlershausen

Ursprünglich wollte Beutnagel lediglich die Vorbereitung beim BSV absolvieren und anschließend eine Entscheidung über seine sportliche Zukunft treffen. Nach dem Kennenlernen der Mannschaft und des Trainerteams ging es jedoch schnell: Bereits nach zwei Trainingseinheiten stand sein Wechsel fest.

Trotz seines jungen Alters bringt der Mittelfeldspieler bereits eine umfangreiche fußballerische Vita mit. In seiner bisherigen Laufbahn spielte Beutnagel unter anderem in der Jugend von Eintracht Northeim und für die U19 des TSV Havelse. Weitere Stationen waren die Freien Turner Braunschweig und Ramlingen/Ehlershausen in der Oberliga sowie zuletzt der FC Seesen. Insgesamt kommt er auf 31 Partien in der Oberliga für die Freien Turner und RSE und stand für Ramlingen zudem 21 Mal in der Landesliga Hannover auf dem Platz.