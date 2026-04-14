Tim Bammann wechselt zum FC Ostereistedt/Rhade

– Foto: Leona Poppe

Der FC Ostereistedt/Rhade hat für die kommende Saison Tim Bammann vom SC Bade verpflichtet. Der Stürmer soll die Offensive verstärken und bringt laut Verein genau die Qualitäten mit, die vorne gebraucht werden.

Der Wechsel kam demnach vor allem durch ein überzeugendes Gespräch mit Coach Enrico Berneking zustande und war für Bammann der nächste Schritt, um sich einer neuen Herausforderung zu stellen. Mit seiner Art soll er dem Team ab Sommer sofort weiterhelfen: Er gilt als ehrgeizig, emotional und als Spieler, der Niederlagen nur schwer akzeptiert.

Auch sportlich sind die Erwartungen klar umrissen. Bammann soll mit seinem Spielstil und seiner Erfahrung für zusätzliche Torgefahr sorgen und die Offensive beleben. Sein Ziel ist dabei eindeutig: Gemeinsam mit der Mannschaft den Aufstieg zu schaffen.