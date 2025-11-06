Tillmann über das Topspiel: „Gegen Südwest ist es fast ein Derby“

Während der SV Schönenbach einsam seine Kreise zieht, steht dahinter das nächste Direktduell an. Wenn die DJK Südwest Köln auf die SpVg Rheindörfer trifft, steht nicht nur ein Topspiel, sondern auch ein Duell zweier selbstbewusster Teams bevor, die den Spitzenplatz im Visier haben. Die Gastgeber wollen ihre starke Serie ausbauen und dem ungeschlagenen Tabellenzweiten die erste Niederlage zufügen. Rheindörfer hingegen will den Druck auf Primus Schönenbach hochhalten – und reist mit viel Selbstvertrauen an. Beide Trainer erwarten ein hochintensives Spiel auf Augenhöhe, in dem taktische Disziplin und Effizienz vor dem Tor den Ausschlag geben dürften.

Für Krämer geht es vor allem darum, die richtige Balance zu finden: „In den vergangenen Wochen haben wir zwar fünf Tore erzielt, aber auch fünf kassiert – das hat uns trotz offensiver Stärke nur zwei Punkte gebracht. Wir wollen defensiv stabiler stehen, weniger zulassen, gleichzeitig aber offensiv gefährlich bleiben.“ Gelinge das, „können wir am Wochenende erfolgreich sein.“

Auch seine eigene Mannschaft sei nach dem 3:3 gegen Ford Niehl in guter Verfassung: „Wir haben ebenfalls neues Selbstvertrauen getankt und frischen Mut geschöpft. Am Sonntag wollen wir alles reinwerfen, um auch in der Liga wieder Punkte zu holen.“

Auf der anderen Seite erwartet Rheinsüd-Coach Stefan Krämer einen gefährlichen Gegner – gerade wegen Zündorfs Pokalerfolg. „Sie hatten zuletzt zwar ihre Schwierigkeiten in der Liga, aber fast alle Spiele waren sehr eng – oft haben sie auch unglücklich verloren. Jetzt haben sie im Pokal unter der Woche Schwarz-Weiß Köln geschlagen. Das bedeutet: Sie kommen einerseits aus einer englischen Woche, bringen andererseits aber auch ein Erfolgserlebnis mit.“

Vor allem die Energie und der Teamgeist gefielen ihm: „Gerade in unserer momentanen Lage war das am Dienstag ein ganz wichtiges Signal. Ich hoffe, dass dieses Erfolgserlebnis für uns ein kleiner Brustlöser war und wir dadurch am Sonntag gegen Rheinsüd etwas befreiter und mit mehr positiver Energie ins Spiel gehen können.“

Dieser Erfolg soll nun als Initialzündung dienen. „Das Spiel stimmt mich positiv für Sonntag“, so Werken. „Wir haben dort auch ein paar neue Dinge ausprobiert, einige Spieler auf anderen Positionen eingesetzt und Jungs gebracht, die zuletzt weniger Spielzeit hatten. Alle haben ihre Sache sehr gut gemacht – so gut, dass sie es mir als Trainer jetzt wirklich schwer machen, für Sonntag die Startelf festzulegen.“

Für einen Lichtblick sorgte das Pokalspiel unter der Woche, in dem Zündorf ausgerechnet den Ligakonkurrenten Schwarz-Weiß Köln mit 4:3 besiegte. „Nachdem wir am Sonntag in der Meisterschaft noch gegen denselben Gegner verloren hatten, konnten wir uns im Pokal mit einer richtig guten Leistung revanchieren und verdient gewinnen. Das war ein starkes Zeichen und eine sehr gute Reaktion der Mannschaft.“

Germania-Trainer Daniel Werken blickt mit gemischten Gefühlen auf die vergangenen Wochen. „Wir hatten uns viel vorgenommen. Umso enttäuschender ist es natürlich, dass wir aus den vergangenen drei Ligaspielen ohne Punkt herausgegangen sind – das ist sehr deprimierend“, erklärt er offen.

Wenn der FC Germania Zündorf am Sonntag den FC Rheinsüd Köln empfängt, treffen zwei Teams mit entgegengesetzter Stimmungslage aufeinander. Während Zündorf nach sieben sieglosen Ligaspielen auf einen Befreiungsschlag hofft, reist Rheinsüd mit einer Serie von vier ungeschlagenen Partien an. Die Ausgangslage ist klar: Der Tabellenfünfzehnte will dringend Punkte, der Sechste den Anschluss nach oben halten.

Taktisch bleibt Tillmann seiner Linie treu: „Entscheidend wird sein, dass wir unserer Linie treu bleiben und uns auf unser eigenes Spiel konzentrieren. Wir wissen, wie Südwest tickt, und sind darauf bestmöglich vorbereitet.“

Sein Team sei nach einigen verletzungsbedingten Ausfällen wieder breiter aufgestellt: „Unser Kader füllt sich langsam wieder, einige Jungs kehren nach Verletzungen zurück, was uns zusätzliche Optionen gibt.“

Auch Rheindörfer-Coach Sebastian Tillmann fiebert dem Duell entgegen – für ihn hat das Spiel eine ganz besondere Note: „Südwest ist für uns fast wie ein Derby. Durch die langjährige Rivalität kennt man sich inzwischen sehr gut – da steckt immer ein bisschen mehr drin als nur drei Punkte.“

Trotz des Respekts glaubt Errens an die eigene Stärke: „Wir wissen, dass wir einen richtig guten Tag brauchen werden, um bestehen zu können. Aber mit der nötigen Bereitschaft, Leidenschaft und dem Glauben an unsere Qualität sind wir überzeugt, dass wir in der Lage sind, die Rheindörfer zu schlagen – wenn wir unser volles Potenzial abrufen.“

Um den Favoriten zu stoppen, setzt Errens auf eine geschlossene Teamleistung: „Wir müssen ihre starke Offensive in Schach halten, selbst zu klaren Torchancen kommen und sie immer wieder vor neue Aufgaben stellen.“ Da die Rheindörfer auch defensiv sehr stabil stünden, „werden wir keine Vielzahl an Chancen bekommen. Umso wichtiger wird es sein, die Möglichkeiten, die wir uns erarbeiten, mit Kaltschnäuzigkeit zu nutzen.“

Er lobt besonders die Entwicklung des Teams von Sebastian Tillmann: „Wir wissen um die hohe individuelle Qualität ihrer Spieler und auch um die hervorragende Arbeit von Trainer Sebastian Tillmann, der die Mannschaft in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt hat. Es überrascht mich daher nicht, dass die Rheindörfer aktuell der erste Verfolger von Schönenbach sind.“

Für Südwest-Trainer Daniel Errens ist das Heimspiel ein echter Gradmesser. „Für uns steht am Sonntag ein echtes Topspiel an“, sagt Errens, der die Serie des Gegners durchaus respektvoll einordnet: „Die Rheindörfer haben derzeit eine sehr beeindruckende Serie hingelegt und sind in der Hinrunde noch ungeschlagen.“

Am Sonntag steigt in der Bezirksliga Staffel 1 das Spitzenspiel zwischen der DJK Südwest Köln und der SpVg Rheindörfer. Es ist das Duell des Tabellenvierten gegen den Zweiten – und zugleich ein Aufeinandertreffen zweier Teams, die in dieser Saison zur Ligaspitze gehören. Während Südwest bislang 21 Punkte sammelte (6 Siege, 3 Remis, 1 Niederlage), stehen die Rheindörfer mit 24 Zählern und ohne Niederlage auf Rang zwei. Beide Mannschaften spielten am vergangenen Wochenende remis: Südwest 2:2 in Heiligenhaus, Rheindörfer 1:1 gegen Deutz 05.

Nach dem überzeugenden 4:0-Heimsieg zuletzt reist der SV Frielingsdorf mit Rückenwind an. „Wir freuen uns auf die Partie und nehmen das positive Gefühl aus den letzten beiden Wochen mit nach Hoffnungsthal“, so Dreiner.

Für seine Mannschaft gelte es, die Atmosphäre anzunehmen, aber dabei kühlen Kopf zu bewahren. „Wenn wir es schaffen, diese Energie richtig zu kanalisieren und uns im eigenen Ballbesitz nicht davon anstecken zu lassen, können wir einen erfolgreichen Sonntag erleben“, sagt Dreiner. Entscheidend werde sein, „mit wie viel Herz und Leidenschaft wir das Spiel bestreiten“.

Auch Frielingsdorfs Trainer Andreas Dreiner erwartet ein stimmungsvolles und enges Duell. „In Hoffnungsthal kann man sich immer auf einen heißen Tanz einstellen“, betont er. „Wir erwarten viele Emotionen – sowohl auf als auch neben dem Platz.“

Positiv stimmt Gawlik die Trainingswoche: „Wir konnten gut trainieren und haben einige verletzte Spieler zurückbekommen. Dadurch haben wir wieder mehr Optionen auf mehreren Positionen – da ist wieder mehr Feuer drin, weil es um Plätze im Kader geht.“ Ziel ist es, „die drei Punkte in Hoffnungsthal zu behalten und unseren positiven Trend fortzusetzen – auch dann, wenn es spielerisch vielleicht nicht immer perfekt läuft.“

Gawlik rechnet mit einem intensiven Spiel, bei dem Kleinigkeiten entscheiden könnten. „Ich erwarte ein hart umkämpftes Spiel“, so der Hoffnungsthaler, der dem Gegner große Anerkennung zollt: „Die Mannschaft hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Der vorherige Trainer hat hervorragende Arbeit geleistet, und mit Andi Dreiner steht nun ein sehr erfahrener Coach an der Seitenlinie, von dem ich persönlich viel halte.“

Für Hoffnungsthals sportlichen Leiter Maciek Gawlik ist klar, dass seine Mannschaft auf einen „sehr unangenehmen Gegner“ trifft. „Uns erwartet ein schwerer Gegner – wenn man so will, ein bergisches Derby oder zumindest ein Duell innerhalb des rheinisch-bergischen Kreises“, erklärt er. Frielingsdorf habe als Aufsteiger „richtig gut in die Saison gestartet“ und bereits „ordentlich Punkte gesammelt“.

Wenn der TV Hoffnungsthal am Sonntag den SV Frielingsdorf empfängt, steht nicht nur ein Duell zweier Tabellennachbarn auf dem Programm, das traditionell jede Menge Emotionen verspricht. Hoffnungsthal belegt derzeit mit 14 Punkten Platz sieben, Frielingsdorf folgt mit zwei Zählern weniger auf Rang zehn. Beide Mannschaften konnten zuletzt wichtige Siege feiern: Hoffnungsthal drehte beim 3:2 in Köln-Türkischer FC einen Rückstand, Frielingsdorf überzeugte mit einem klaren 4:0-Heimsieg gegen Hürth II.

Der Plan ist klar: Niehl will den Schwung mitnehmen und den fünften Sieg aus den letzten sechs Partien einfahren. „Wir haben die Chance, wichtige Punkte zu holen – und genau das wollen wir nutzen“, so Oymak.

Mit Blick auf die englische Woche legt Oymak den Fokus vor allem auf die Defensive: „Die Belastung in dieser Woche ist hoch, deshalb wird es umso wichtiger sein, dass wir gegen den Ball noch zielstrebiger und kompakter agieren. Den TFC offensiv einzuschränken, wird für unseren Erfolg ausschlaggebend sein.“

Oymak will den Schwung der letzten Wochen nutzen, um sich in der Tabelle weiter zu stabilisieren. „Unser Ziel ist es, den positiven Rhythmus der letzten Wochen fortzusetzen und uns in der Tabelle weiter zu festigen“, erklärt er. Der 3:0-Erfolg im Kreispokal gegen Urbach habe dabei gleich mehrfachen Nutzen gehabt: „Das war nicht nur wichtig für das Weiterkommen, sondern hat uns auch die Gelegenheit gegeben, jungen Spielern Einsatzzeiten zu geben und zurückgekehrte Verletzte wieder behutsam einzubauen – das war entscheidend für die Tiefe im Kader.“

Trainer Dogan Oymak warnt jedoch davor, den Gegner zu unterschätzen. „Mit dem TFC erwartet uns am Wochenende ein Gegner, der in dieser Liga jeder Mannschaft richtig wehtun kann. Wir wissen um ihre Qualität, besonders im Umschaltspiel, und sind daher auf höchste Konzentration eingestellt“, betont der Niehler Coach.

Nach vier Siegen aus den letzten fünf Ligaspielen und dem souveränen Einzug in die nächste Pokalrunde geht der CfB Ford Niehl mit breiter Brust ins Heimspiel gegen den Türkischen FC Köln. Die Gastgeber belegen derzeit mit 13 Punkten Platz neun, während der TFC Köln mit acht Zählern auf Rang 13 steht.

Jan Wellem will in Hürth zurück in die Spur finden Nach zuletzt vier Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen steht der SSV Jan Wellem am Sonntag beim FC Hürth II unter Zugzwang. Die Mannschaft von Trainer Alexander Voigt liegt mit 17 Punkten auf Rang fünf der Bezirksliga Staffel 1, während Hürth mit acht Zählern auf Platz 14 steht und seit sechs Spielen auf einen Sieg wartet. Besonders alarmierend für die Gastgeber: In den letzten drei Partien blieb der FCH ohne eigenen Treffer. Voigt warnt vor Hürth: „Es wird keine einfache Aufgabe“ Trotz der klaren tabellarischen Ausgangslage erwartet Alexander Voigt alles andere als ein Spaziergang: „Wir erwarten ein schweres Spiel – gerade in der Phase, in der wir uns aktuell befinden. Es wird für uns definitiv keine einfache Aufgabe, auch wenn das vielleicht manche denken.“ Für Voigt liegt der Schlüssel in den Basics: „Wir müssen wieder zu unseren Grundtugenden zurückfinden, zu den Basics, und genau diese Dinge am Sonntag auf den Platz bringen.“ „Hürth war für uns nie ein leichter Gegner“ In den direkten Duellen tat sich Jan Wellem traditionell schwer. „Gegen den FC Hürth haben wir uns in der Vergangenheit immer schwergetan, es waren nie leichte Spiele – und das wird auch diesmal nicht anders sein“, betont Voigt. Personell bleibt die Lage angespannt: „Wir können weiterhin nicht aus dem Vollen schöpfen, aber das kennen wir inzwischen und müssen einfach lernen, damit umzugehen.“ Trotz allem gibt sich der Trainer kämpferisch: „Wichtig wird sein, dass wir uns gut vorbereiten, mutig auftreten und mit Selbstvertrauen spielen. Am Ende reden wir immer noch über Fußball – und nichts anderes. Ich erwarte ein offenes, enges Spiel und hoffe natürlich, dass wir diesmal das bessere Ende für uns haben.“

Erster Heimsieg ausgerechnet gegen Deutz 05? Nach dem wichtigen 2:1-Erfolg bei Germania Zündorf will SC Schwarz-Weiß Köln am Sonntag auch zu Hause endlich den ersten Heimsieg der Saison feiern. Die Mannschaft vom Trainerduo Sven Müller und Pascal Frere steht mit acht Punkten auf Rang 11. Gegner Deutz 05 reist als Tabellendritter (21 Punkte) mit breiter Brust an, hat aber zuletzt beim 1:1 in Rheindörfer zwei Punkte liegen lassen. Müller: „Wir wollen endlich auch zuhause den ersten Sieg“ Trainer Sven Müller blickt optimistisch auf die Partie, mahnt aber zugleich zur Konzentration. „Wir wollen am Wochenende natürlich nachlegen. Der Fokus lag schon zu Beginn der Woche – auch im Pokal – klar auf dem Sonntag“, so Müller. Beim Pokalspiel unter der Woche gegen Zündorf, das mit 3:4 verloren ging, konnte der Coach gezielt rotieren: „Wir konnten dort einige Kräfte schonen und wollen nun umso fokussierter an die Aufgabe herangehen, um endlich auch zuhause den ersten Sieg einzufahren.“ Der Respekt vor dem Gegner ist groß, doch der Glaube an die eigene Stärke überwiegt: „Uns ist bewusst, was für ein Kaliber am Sonntag auf uns zukommt: eine sehr junge, hungrige Mannschaft, die es zu schlagen gilt. Mit unseren Zuschauern im Rücken bin ich überzeugt, dass wir den Sieg definitiv holen können.“ Ardic: „Wir wollen uns diesmal mit drei Punkten belohnen“ Auch Deutz’ sportlicher Leiter Yilmaz Ardic erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe, sieht seine Mannschaft aber gut vorbereitet. „Letzte Woche haben wir gefühlt zwei Punkte liegen lassen. Diese Woche wollen wir uns dafür wieder mit drei Punkten belohnen“, sagt er. Für Ardic steht fest, dass Deutz 05 in jedem Spiel seine volle Leistung abrufen muss, um im Aufstiegsrennen zu bleiben: „Wir müssen uns in jedem Spiel neu beweisen, unsere Leistung abrufen und allen Widerständen trotzen, um die Partien zu gewinnen. Unser Ziel ist es, unsere eigenen Stärken auf den Platz zu bringen und unser Spiel durchzusetzen – dann werden wir erfolgreich sein.“ Die Vorbereitung auf die Partie verlief laut Ardic konzentriert: „Wir gehen hochkonzentriert und bestens vorbereitet in die Partie.“

Bergfried will Heimsieg – Brühl hofft auf Befreiungsschlag Im Kellerduell der Bezirksliga Staffel 1 trifft der SV Bergfried Leverkusen auf das Schlusslicht SC Brühl. Während Bergfried nach zehn Spieltagen bei acht Punkten steht und mit drei Remis in Serie zuletzt zu oft die Punkte teilte, steckt Brühl tief im Tabellenkeller – mit lediglich drei Zählern aus zehn Spielen. Beide Teams brauchen dringend einen Sieg, um wieder Anschluss zu finden. Stefan Müller: „Nach drei Unentschieden muss jetzt ein Sieg her“ Für Bergfried-Trainer Stefan Müller ist die Marschroute klar: „Die Ausgangslage ist eindeutig: Nach drei Unentschieden in Folge muss dringend ein Sieg her. Das ist unsere klare Aufgabe für das Wochenende.“ Die Leverkusener wollen „zu Hause endlich den zweiten Dreier einfahren, um sich ein wenig Luft in der Tabelle zu verschaffen“. Er erwartet jedoch ein enges Spiel gegen einen Gegner auf Augenhöhe: „Natürlich treffen wir auf einen Gegner, der das Gleiche vorhat. Es wird sicherlich ein sehr unangenehmes Spiel, in dem beide Mannschaften alles daransetzen werden, die drei Punkte mitzunehmen.“ Müller sieht vor allem Konzentration und Fehlervermeidung als Schlüsselfaktoren: „Am Ende werden wieder Kleinigkeiten und die Tagesform entscheidend sein – insbesondere die Mannschaft, die es schafft, weniger Fehler zu machen.“ Trotz angespannter Personallage bleibt der Coach optimistisch: „Wir werden konzentriert an die Aufgabe herangehen, die Jungs gut vorbereiten und sind optimistisch, dass sie wissen, worum es geht. Ich hoffe, dass wir am Ende die drei Punkte zu Hause behalten können.“ Personell sieht es jedoch weiterhin schwierig aus. Neben mehreren Verletzten (u. a. Sven Wilk, Tobias Zahn und Erik Schmidt) fehlt auch Nico Falterbaum aus persönlichen Gründen. Besonders bitter: Im Pokal unter der Woche verletzte sich Taha Can-Uluc schwer am Auge und wird im Laufe des Donnerstag operiert werden. „Das ist natürlich ein persönliches Drama, und wir hoffen, dass die Operation gut verläuft“, so Müller. Trotz der Niederlage im Pokal gegen einen Kreisligisten zieht er positive Schlüsse: „Natürlich haben wir einen anderen Anspruch, aber auch aus diesem negativen Erlebnis nehmen wir viele positive Erkenntnisse mit. Wir werden das sauber aufarbeiten und am Wochenende alles daransetzen, um die drei Punkte zu holen.“ Marel Müller: „Jetzt kommen die Spiele, in denen wir uns beweisen müssen“ Auf der Gegenseite hofft Brühls neuer Trainer Marcel Müller auf den ersehnten Umschwung. „In den nächsten Wochen – und besonders jetzt am Sonntag – treffen wir auf Gegner, die mit uns auf Augenhöhe sind. Genau in diesen Spielen müssen und wollen wir uns beweisen“, betont er. Der Plan ist klar: „Wir fahren natürlich nicht dorthin, um zu verlieren, sondern wollen unbedingt etwas Zählbares mitnehmen. Unser Ziel ist es, uns zunächst zu stabilisieren, vor allem in der Defensive, damit wir nicht so viele Gegentore kassieren. Gleichzeitig wollen wir mutig auftreten und aktiv mitspielen, um am Ende Punkte einzufahren.“ Der Trainer sieht im Training positive Ansätze: „Die Mannschaft hat in dieser Woche sehr gut trainiert, alle sind motiviert und mit vollem Einsatz dabei. Man merkt, dass sich aktuell etwas verändert – ein kleiner Umbruch ist spürbar. Wir sind gespannt, was am Wochenende dabei herauskommt.“