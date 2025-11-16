Till Peters trifft zweimal per Kopf

Till Peters schoss in den vergangenen drei Jahren satte 47 Tore für den FC Oste/Oldendorf II. Jetzt wollte er kürzertreten. Gegen den TuS Jork gelangen ihm gleich wieder zwei Treffer. "In der dritten Mannschaft hat er wohl das Kopfballspiel für sich entdeckt. Beide Tore machte er per Kopf", freute sich O/O-Betreuer Andreas Wilhelmi. Die Gastgeber hatten die Begegnung im Griff, liefen allerdings zweimal einem Rückstand hinterher. Vor dem Elfmeter zum 0:1 versuchte Keeper Mathis Wilhelmi einen Rückpass zu klären, traf dabei einen Gegenspieler. Patrick Hanke verwandelte zum 0:1. Nach dem ersten Auftritt von Till Peters folgte die erneute Gästeführung durch Sufian Bolkart. "Auch da war es eine Unachtsamkeit auf unserer Seite. Wenn wir diese Fehler abstellen, werden wir in der Rückserie unsere guten Leistungen der Vorrunde auch bestätigen", so Wilhelmi.

Oste/Oldendorf kommt erneut zurück

Nur zwei Minuten nach dem 1:2 glich Lennart Schwanemann per Freistoß aus. Letztlich war es der zweite Kopfballtreffer von Till Peters, der den fünften Heimsieg sicherte. "Wir waren besser, hätten das Spiel für uns allerdings angenehmer gestalten können, wenn wir die Kleinigkeiten abstellen. Insgesamt sind wir mit dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden und gehen jetzt in die lange Winterpause", sagte Andreas Wilhelmi.

Schiedsrichter: Per Felzel - Tore: 0:1 Patrick Hanke (24. Foulelfmeter), 1:1 Till Peters (39.), 1:2 Sufian Bolkart (54.), 2:2 Lennart Schwanemann (56.), 3:2 Till Peters (75.)