Till Peters mit dem goldenen Treffer

Till Peters half aus und traf. – Foto: Michael Brunsch

Auch im zweiten Spiel unter dem Interimstrainer, Dominic Nordsiek, gelang dem FC Oste/Oldendorf II ein Sieg. Der 31-Jährige übernahm kürzlich das Amt von Trainer Bernd Meyer, der die erste Mannschaft vor dem Bezirksligaabstieg retten soll.

Dominic Nordsiek gehört seit 2016 zum festen Kader des FC Oste/Oldendorf II. "Bis Saisonende werde ich das als Spielertrainer machen, dann übernimmt Thomas Borstelmann", sagt der Defensivmann. Borstelmann wiederum ist derzeit noch Trainer beim MTV Himmelpforten II in der 2. Kreisklasse. Wie so oft musste auch diesmal wieder mächtig am Kader gebastelt werden. Lediglich sechs Akteure gehörten zum festen Team in der 1. Kreisklasse. Einer der Aushilfen, Till Peters, der auch lange in der 1. Kreisklasse unterwegs war, erzielte nach 33 Minuten den Treffer des Tages.

O/O macht den Deckel nicht drauf