Till Peters mit dem goldenen Treffer

Auch im zweiten Spiel unter dem Interimstrainer, Dominic Nordsiek, gelang dem FC Oste/Oldendorf II ein Sieg. Der 31-Jährige übernahm kürzlich das Amt von Trainer Bernd Meyer, der die erste Mannschaft vor dem Bezirksligaabstieg retten soll.
Dominic Nordsiek gehört seit 2016 zum festen Kader des FC Oste/Oldendorf II. "Bis Saisonende werde ich das als Spielertrainer machen, dann übernimmt Thomas Borstelmann", sagt der Defensivmann. Borstelmann wiederum ist derzeit noch Trainer beim MTV Himmelpforten II in der 2. Kreisklasse. Wie so oft musste auch diesmal wieder mächtig am Kader gebastelt werden. Lediglich sechs Akteure gehörten zum festen Team in der 1. Kreisklasse. Einer der Aushilfen, Till Peters, der auch lange in der 1. Kreisklasse unterwegs war, erzielte nach 33 Minuten den Treffer des Tages.
O/O macht den Deckel nicht drauf
Danach war die Begegnung offen. Benny Junges Treffer zum 2:0 wurde zurückgepfiffen und als FC-Schlussmann Jannik Düe mit einem Wiepenkathener zusammenprallte, hatten die Gastgeber etwas Glück. "Ein anderer Schiedsrichter hätte vielleicht auf Elfmeter entschieden", gibt der neue O/O-Trainer zu. Einige seiner Spieler hatten an diesem Wochenende eine Doppelbelastung. Die Herren Ü30 musste am Freitag ran und die A-Junioren am Sonnabend. "Daher musste ich dann auch ordentlich durchwechseln. Zum Ende der Partie wäre ein 1:1 möglich gewesen, aber in der Summe war das 1:0 in Ordnung", so Dominic Nordsiek. Somit bleibt der FC Oste/Oldendorf II im Meisterschafts- und Aufstiegsrennen, ist aber natürlich darauf angewiesen, dass die Erste in der Bezirksliga bleibt. Der TSV Wiepenkathen II verlor zum dritten Mal in Folge und muss aufpassen, nicht doch noch in Abstiegsnot zu geraten.
Schiedsrichter: Mark van`t Hoenderdaal - Tore: 1:0 Till Peters (33.)