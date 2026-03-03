Til Küffner und Tim Möller wechseln vom PSV Neumünster zum USC Paloma

Til Küffner und Tim Möller werden den PSV Neumünster nach der Saison 2025/26 verlassen und sich zur Spielzeit 2026/27 dem Hamburger Oberligisten USC Paloma anschließen. Das gaben die Hamburger heute bekannt.
Zum Tabellenfünften der Gamesright Oberliga Hamburg kommt auch Tim Möller mit. In der Oberliga Schleswig-Holstein ist der 26-Jährige kein Unbekannter mehr. Der offensiv ausgerichtete Flügelspieler ist seit Anfang 2023 bei den „Polizisten"
Möller ist vornehmlich auf der rechten Außenbahn zuhause, kann aber auch auf der linken Seite oder im offensiven Mittelfeld Akzente setzen. Dynamische Vorstöße, druckvolle Diagonalläufe und ein starker Torinstinkt gehören zum Fußball-Repertorie von Möller. Zwei Tore und 12 Einsätze stehen bei Möller 2025/26 für den PSV Neumünster in der Flens-Oberliga auf dem Konto.
Vor seiner zeit beim PSV durchlief Möller den Jugendbereich von Holstein Kiel. Nach einem Jahr bei der U23 der Störche schloss sich Möller Anfang der Spielzeit 2020/21 dem PSV Union Neumünster an.
„Mit Til Küffner und Tim Möller stoßen zur Saison 2026/27 zwei Akteure vom PSV Neumünster zu uns, die bereits zahlreiche Oberliga- und teilweise Regionalligaspiele absolviert haben. Linksverteidiger Küffner entspricht exakt dem Profil, welches wir für die Position gesucht haben. Seine Erfahrung wird uns sofort weiterhelfen. Tim Möller ist in der Offensive beheimatet, körperlich robust und hat in den zurückliegenden Jahren gute Werte auf dem Scoreboard hinterlassen. Durch die vorhandene NLZ-Erfahrung in Kiel steigern wir uns qualitativ nochmal“, verkündete der USC Paloma auf seinem Instagram-Account.
