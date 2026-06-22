TikTok-Star wechselt in die Münchner Kreisklasse Nebenbei noch Model von Lara Marjanovic · Heute, 17:16 Uhr · 0 Leser

Benan Sadovic wechselt vom FC Fürstenried zum FCAH. – Foto: FC Alte Haide

Bei Alte Haide laufen die Transferaktivitäten auf Hochtouren: Dem Kreisliga-Absteiger schließt sich nun TikTok-Sternchen und Model Benan Sadovic an.

München – Mehr als 186.000 Follower in den sozialen Medien und erfolgreiches Model. Wer die Eckdaten hört, wird wohl von einem spektakulären Profitransfer ausgehen. Doch erneut hatte hier der Kreisklassist Alte Haide seine Finger im Spiel. Trotz des Abstiegs aus der Kreisliga sorgen die Münchner weiterhin mit namhaften Neuzugängen für Aufsehen. Nach Verpflichtungen wie Ex-Profi Daniel Wein und Elias Beckenbauer, Enkel von Kaiser Franz Beckenbauer, präsentiert der FCAH den nächsten prominenten Zugang. TikTok-Star Benan Sadovic wechselt vom FC Fürstenried zu Alte Haide.

„Benan kennen wir schon ziemlich lange und haben durchweg positive Erfahrungen mit ihm gemacht“, erklärt Oktay Kaya, Geschäftsführer von Alte Haide. „Wir standen schon länger im Austausch und freuen uns sehr, dass der Transfer nun geklappt hat.“ Den Kontakt zum FC Alte Haide stellte schließlich sein ehemaliger Trainer Irman Celovic her, der zur kommenden Saison als Co-Trainer des FCAH tätig sein wird. FCAH schnappt sich TikTok-Sternchen – Sadovic äußert klare Aufstiegsambitionen Für Sadovic war die Entscheidung schnell gefallen. „Wir haben uns ausgetauscht und dann gesagt, dass wir das zusammen machen“, verrät Sadovic im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. „Mir hat die Vision sehr gefallen.“ Mit Fürstenried lief der 20-Jährige bereits in der Kreisliga auf.

Den Gang in die Kreisklasse betrachtet er dabei keineswegs als Rückschritt – im Gegenteil: „Von den Spielern, die Alte Haide geholt hat, wie Wein und Tunc, kann ich nur profitieren und lernen.“ Und Sadovic hat noch einen weiteren großen Wunsch: „Dass wir als Mannschaft eine Familie werden und möglichst jedes Spiel gewinnen.“

Benan Sadovic lief letzte Saison für Fürstenried in der Kreisliga auf. – Foto: Privat