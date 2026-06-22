TikTok-Star wechselt in die Münchner Kreisklasse

Bei Alte Haide laufen die Transferaktivitäten auf Hochtouren: Dem Kreisliga-Absteiger schließt sich nun TikTok-Sternchen und Model Benan Sadovic an.
München – Mehr als 186.000 Follower in den sozialen Medien und erfolgreiches Model. Wer die Eckdaten hört, wird wohl von einem spektakulären Profitransfer ausgehen. Doch erneut hatte hier der Kreisklassist Alte Haide seine Finger im Spiel. Trotz des Abstiegs aus der Kreisliga sorgen die Münchner weiterhin mit namhaften Neuzugängen für Aufsehen.
Nach Verpflichtungen wie Ex-Profi Daniel Wein und Elias Beckenbauer, Enkel von Kaiser Franz Beckenbauer, präsentiert der FCAH den nächsten prominenten Zugang. TikTok-Star Benan Sadovic wechselt vom FC Fürstenried zu Alte Haide.
„Benan kennen wir schon ziemlich lange und haben durchweg positive Erfahrungen mit ihm gemacht“, erklärt Oktay Kaya, Geschäftsführer von Alte Haide. „Wir standen schon länger im Austausch und freuen uns sehr, dass der Transfer nun geklappt hat.“ Den Kontakt zum FC Alte Haide stellte schließlich sein ehemaliger Trainer Irman Celovic her, der zur kommenden Saison als Co-Trainer des FCAH tätig sein wird.
Für Sadovic war die Entscheidung schnell gefallen. „Wir haben uns ausgetauscht und dann gesagt, dass wir das zusammen machen“, verrät Sadovic im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. „Mir hat die Vision sehr gefallen.“ Mit Fürstenried lief der 20-Jährige bereits in der Kreisliga auf.
Den Gang in die Kreisklasse betrachtet er dabei keineswegs als Rückschritt – im Gegenteil: „Von den Spielern, die Alte Haide geholt hat, wie Wein und Tunc, kann ich nur profitieren und lernen.“ Und Sadovic hat noch einen weiteren großen Wunsch: „Dass wir als Mannschaft eine Familie werden und möglichst jedes Spiel gewinnen.“
Sadovic machte durch seine letzte Saison in Fürstenried auf sich aufmerksam. In 19 Partien traf er fünfmal, bereitete fünf weitere Treffer vor und war neunmal Bestandteil der FuPa-Elf der Woche. Zudem bringt er bereits Erfahrung aus zwei Bezirksliga-Spielzeiten beim TSV Neuried mit. In der Jugend lief er unter Celovic für den SV Planegg-Krailling auf.
Während seiner Zeit in Planegg-Krailling warf ihn eine schwere Verletzung mit Außenbandriss und Knorpelschaden lange zurück. Zwei Jahre lang fehlte er auf dem Platz. Der schwierige Weg zurück auf den Platz habe ihn geprägt. Wer ihm dabei auch geholfen hat? „Gott“, so Sadovic. „Ich bin in einer sehr engen Beziehung mit Gott – das hat mir weitergeholfen.“
Auch abseits des Rasens ist der 20-Jährige vielseitig beschäftigt. Sadovic studiert Informatik, arbeitet zurzeit Vollzeit, modelt und ist Content-Creator. Dass dabei dennoch genügend Zeit für Fußball bleibt, führt er auf konsequente Planung zurück. „Ich arbeite jeden Tag daran, ein Prozent besser zu werden“, verrät Sadovic. Egal ob Fußball oder Social Media. „Ich bin sehr ambitioniert und gebe überall Gas.“ Durch seinen Vertrag bei der Agentur Modelwerk, reist er auch öfter in ganz Deutschland herum.
Auch der Verein selbst zeigt sich begeistert über den Transfer. Auf Instagram begrüßte Alte Haide den Neuzugang mit viel Vorschusslorbeeren: „Mit seiner Dynamik, seinem Offensivdrang und seiner Mentalität wird er unser Team auf und neben dem Platz verstärken.“