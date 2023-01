Tiki Taka gewinnt das Hobbyturnier des FC Isny

Das Hobbyturnier 2023 ist Geschichte und es war ein voller Erfolg. Am Ende konnte sichdie Überraschungsmannschaft Tiki Taka mit 3:2 im Finale gegen den TitelverteidigerKicker Con Carne durchsetzen. Das Spiel um Platz 3 war gleichzeitig auch das Spiel umden Firmenpokal. Hier konnte sich die Näherei Tarhan durchsetzen.In diesem Jahr haben sich 22 Mannschaften angemeldet welche sich echt packendeSpiele lieferten. So ein Turnier kommt natürlich nicht ohne helfende Hände undSponsoren aus. Hier jeden zu nennen würde den Rahmen sprengen. Daher möchtenwir uns bei jedem Helfer und jedem Sponsor Recht herzlich bedanken.Zur Tradition gehört auch dass der Sieger des Vorjahres an eine gemeinnützigeOrganisation spenden muss. Hier überreichten die @kicker_con_carne einen Schecküber 800 € an die Kinderbrücke Isny. Toller Betrag!