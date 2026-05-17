TIG Rheinfelden aus dem laufenden Spielbetrieb ausgeschlossen

Kickschuhe aus: Für TIG Rheinfelden ist die Saison vorzeitig beendet. | Foto: Patrick Seeger

Das Fußballteam von T.I.G. Rheinfelden ist aus dem laufenden Spielbetrieb ausgeschlossen worden. Zuvor hatte der B-Kreisligist die für Samstag geplante Partie beim SV Hasel abgesagt. Im bisherigen Saisonverlauf hatten die Rheinfelder bereits auf die beiden Spiele gegen den SV Todtmoos verzichtet. Durch den nunmehr dritten Nichtantritt der Runde erfolgte am Sonntagabend durch das Bezirkssportgericht gemäß den Regularien der Ausschluss. Alle Spiele der Mannschaft in der Kreisliga B, Staffel II, sind aus der Wertung genommen worden. In der Tabelle wurde T.I.G. Rheinfelden, bis dahin auf dem vorletzten Rang klassiert, auf den letzten Platz gesetzt und steht somit als Absteiger fest.

In 21 Partien hatten die Rheinfelder vier Siege, zwei Remis und 15 Niederlagen verzeichnet. Durch die Streichung der T.I.G.-Partien hat sich das Tabellenbild an mehreren Stellen verändert. So ist der SV Todtnau vom dritten auf den zweiten Tabellenplatz vorgerückt und hat den SV Todtmoos überholt. Die Todtnauer hatten gegen Rheinfelden im Hinspiel ein 3:3-Remis erzielt, das Rückspiel stand noch aus. Die Todtmooser wiederum hatten durch die T.I.G.-Absagen zwei 3:0-Wertungen erhalten. Die Rückkehr auf Rang zwei und damit den Einzug in die Aufstiegsspiele hat Todtmoos bei einem Punkt Rückstand dennoch weiter in eigener Hand, weil man vier Partien zu absolvieren hat, hingegen Todtnau durch das entfallene Rückspiel gegen Rheinfelden nur noch deren drei.