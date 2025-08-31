Tiefschlaf in der Anfangsphase: Dämpfer für Lindwedel

Die Gäste aus dem Teufelsmoor erwischten den SVLH schon nach wenigen Minuten im Tiefschlaf. Leandro Almeida Viera (4.) und Loris Menger (6.) sorgten schon früh in der Begegnung für den Doppelschlag, von dem sich die Hausherren nicht mehr erholten. Stattdessen legten Simon Pals (19.) und Almeida Viera (39.) sogar vor der Pause nach. Dass Cameron Stokes Lindwedel nach dem Seitenwechsel auf die Ergebnistafel brachte (53.), hatte keinen Einfluss mehr auf den Spielausgang. Schließlich gehört den Blau-Weißen wieder durch Hendrik Lütjen das Schlusswort (87.).

Während Bornreihe mit neun Zählern zur ersten Spitzengruppe der Landesliga gehört, muss der SVLH den Blick nach unten richten. In der kommenden Woche ist Lindwedel dann bei Oberliga-Absteiger MTV Eintracht Celle gefordert.