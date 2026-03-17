Tiefpunkt & Lermer-Verletzung: Hankofens Albtraumnachmittag wirkt nach

Sorgen um Tobias Lermer (Nr. 22): Er musste am Samstag gegen Schwaben Augsburg früh raus. – Foto: Charly Becherer

Freud und Leid, wie so oft im Fußball ganz eng beisammen: Während die Gäste aus Augsburg ausgelassen im Kreis hüpften und sich über sogenannte "Big Points" im Kampf um den Klassenerhalt freuten, sanken die "Dorfbuam" am Samstag nach Schlusspfiff gefrustet darnieder auf den Rasen. 0:3-Heimniederlage gegen einen direkten Konkurrenten - ein Tiefpunkt in der bisherigen Saison in der Regionalliga Bayern für die SpVgg Hankofen-Hailing. Sie hatten sich so viel vorgenommen nach dem 2:2 in Fürth, der Optimismus war groß: Die Englische Woche mit zwei Heimspielen gegen Eichstätt und Schwaben Augsburg sollte die Wende bringen. Am besten sollten sechs Zähler aufs bisher spärlich gefüllte Konto wandern. Rausgekommen sind am Ende null Punkte...

Was aus Hankofener Sicht einen völlig gebrauchten Nachmittag gegen die "Schwabenritter" noch negativ abrundete, war die Verletzung von Angreifer und Schlüsselfigur Tobias Lermer . Der 30-Jährige musste bereits in der Anfangsphase runter. Nach einem Luftzweikampf hatte es ihm bei der Landung das Knie nach hinten ruckartig durchgedrückt. Wie schwer die Verletzung ist und wie lange er ausfallen wird, soll eine MRT-Untersuchung am Donnerstag klären. "Der Schock war zunächst riesig", meint Lermer, gibt sich aber ein paar Tage später schon wieder optimistisch: "Inzwischen bin ich guter Dinge, dass es nicht so schlimm ist."

Es muss eine Serie her, das weiß auch Beck, der trotz der massiven Rückschläge in der vergangenen Woche freilich die Hoffnung noch nicht verloren hat: "Ich traue meiner Mannschaft definitiv eine Serie zu. Ich weiß, zu was die Jungs fähig sind." Dass es mitunter schnell gehen kann, das konnten sich die "Dorfbuam" zuletzt beim Gegner aus Augsburg abschauen. "Die waren gefühlt schon von allen abgeschrieben und abgestiegen. Jetzt haben sie plötzlich den direkten Klassenerhalt in Reichweite", meint Beck.

Um noch eine Chance zu haben, muss seine Mannschaft in den verbleibenden elf Partien ein grundlegendes Manko in den Griff bekommen. "Es war nicht so, dass die Leistungen gegen Eichstätt und Schwaben Augsburg katastrophal gewesen wären. Es ist halt nur so, dass gefühlt jeder Schuss des Gegners bei uns im Kasten landet, ohne an dieser Stelle die Torhüterleistung zu kritisieren, das möchte ich explizit betonen. Wir hingegen können uns schlicht für den großen Aufwand, den wir betreiben, nicht belohnen. Wenn es Richtung Sechzehner geht, springt bei uns einfach viel zu wenig heraus."



Nächste Chance, an der Effizienz zu arbeiten, haben die "Dorfbuam" am kommenden Samstag im Auswärtsspiel zu Gast beim FC Memmingen. "Wir brauchen jetzt unbedingt ein Erfolgserlebnis, egal wie", meint Beck. Viel Zeit bleibt nämlich nicht mehr. Bildlich gesprochen ist es nämlich schon fünf vor zwölf in Hankofen - mindestens...