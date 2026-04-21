Tiefpunkt für VfR 2 bei Niederlage im Münstertal

– Foto: Claus G. Stoll

Aufstellung des VfR Hausen II:

Enea – Manjang, Soumahoro (46. Mosawie), Balakhir (64. Tidijani), Gutgsell, Mutlu (57. Hasenauer), Ablaß, Bacelic, Adali, Wiesler (46. Bozkurt), Gladrow (C)

Zuschauer: 70

Schiedsrichter:

Öczan Büyükmurat

Besondere Vorkommnisse:

Rote Karte: Nick Gladrow (59./VfR Hausen II – Beleidigung)

Gelb-Rote Karte: Mathias-Dumitru Lal (91./SVU – Unsportlichkeit)

Wer hier auf Seiten der Möhlinkicker …

… auf den sehnlichst erwarteten Umschwung hoffte, wurde bitter enttäuscht.

Auch im 11. Spiel in Folge blieb der VfR Hausen II sieglos, dies bei 2 Remis und 9 Niederlagen. Nun musste man auch beim nicht gerade auf Rosen gebetteten Schlusslicht im Tal die drei wichtigen Punkte zurücklassen.

Die „Täler“ waren sich ihrer Situation bewusst und gaben nach einem Trainerwechsel unter der Woche gleich richtig Gas. Sie nahmen die Spielleitung sofort in die Hand und gaben diese über die gesamten 90 Minuten nicht mehr ab.

Die Geschichte der Partie, über die man den Mantel des Schweigens von Seiten der Verbandsligareserve hüllen sollte, ist ganz schnell erzählt:

In der ersten halben Stunde legten die Grün-Weißen den Grundstock für ihren Sieg. Mit dem 1:0 (15.) und dem 2:0 (27.) baute der Torjäger der Spvgg., Tobias Pfefferle, sein Torkonto auf 11 Treffer aus.

Direkt nach der Halbzeitpause legte Lukas Schneider (47.) zum 3:0 nach — die Vorentscheidung.

Der eingewechselte Mathias-Dumitru Lal blies mit dem 4:0 (71.) den letzten Hoffnungsschimmer aus.

Was noch mehr weh tut, ist die Rote Karte für Kapitän Nick Gladrow. Die Beständigkeit in Person wird besonders bei der sehr schweren Partie am kommenden Sonntag beim VfR Pfaffenweiler fehlen.

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)