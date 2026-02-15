Tiefpunkt erreicht

Für diesen Sieg bedurfte es keiner Zierenberger Höchstleistung. Der SVB selber, der sich über weite Strecken wie ein Hühnerhaufen präsentierte, plan- und ideenlos, ohne Aufbäumen, machte es den Gästen leicht. So konnte Zierenberg seine Möglichkeiten durch Scheffler (12), Mönicke (31) und Rietze (55) konsequent verwerten. Zwei Minuten vor Schluß gelang de Palma der Ehrentreffer.