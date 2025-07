Schwerer Gang: Thomas Düpre bleibt auch in der D-Liga Trainer des FC Olympia. Foto: Karrasch

Tiefer geht's nicht mehr für Olympia In der D-Liga will Olympia Lampertheim aber nicht sesshaft werden +++ Zugänge lassen hoffen +++ Neue Zweite

Lampertheim. Früher zweimal Hessenpokalsieger und nun in der D-Liga: Das ist beim FC Olympia Lampertheim bittere Realität. Doch sich in der tiefsten Klasse häuslich einrichten, kommt für die Olympianer nicht infrage. Aber es gibt auch gute Nachrichten: Der Traditionsverein stellt wieder eine Reserve. Die spielt mit der Ersten Mannschaft in einer Gruppe und bei Heimspielen im Adam-Günderoth-Stadion sonntags bereits um elf Uhr, zwei Stunden vor der Ersten.

Anspruch und Wirklichkeit: „Nach Abgängen wie Justin Ekkerink, Leon Klinke, Max Heinze und Christoph Fath war uns im vergangenen Sommer klar, dass wir vor einer schweren Saison stehen würden. Dass wir aber nun den bitteren Gang in die D-Liga antreten müssen, stimmt uns sehr traurig", sagt der Sportliche Leiter Patrick Andres.

Was war gut? Die Olympia war schon so gut wie abgestiegen, doch sie rettete sich dank einer starken Restrunde und dem Zugewinn einiger Leistungsträger ab Anfang März noch in die Relegation. Auch die Tatsache, dass immer mehr als 14, 15 Mann im Training waren, wertet Andres als gutes Zeichen: „Meine Mannschaft hat Charakter gezeigt.“ In Schwanheim liefert der FC Olympia nicht