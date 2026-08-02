Tiefenbroich tritt mit einem Ex-Nationalspieler an

Der ASV Tiefenbroich hat gegen Ratingens U23 getestet. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Das war durchaus ein echter Hammer, was sich auf dem Sportpark am Götschbeck abspielte. Der ASV Tiefenbroich aus der Kreisliga A trat zum Freundschaftsspiel bei der U23 von Ratingen 04/19 mit einem Ex-Nationalspieler an: Der 32-jährige Amin Younes ist mit den Tiefenbroichern eng befreundet und erzielte zuletzt im Frühjahr mit Schalke 04 den spektakulären Bundesliga-Aufstieg. Den klaren Ratinger 5:1-Heimsieg, die Gastgeber sind als Bezirksligist eine Liga höher angesiedelt, konnte er aber nicht verhindern, es war dennoch durchaus interessant, zu sehen, was der achtfache Nationalspieler (zwei Tore) noch so drauf hat. Aber es war warm am Götschenbeck, so richtigen Bock auf Fußball war bei seinen Mitspielern jedenfalls kaum erkennbar.