Tiefenbroich tritt mit einem Ex-Nationalspieler an

Das war durchaus ein echter Hammer, was sich auf dem Sportpark am Götschbeck abspielte. Der ASV Tiefenbroich aus der Kreisliga A trat zum Freundschaftsspiel bei der U23 von Ratingen 04/19 mit einem Ex-Nationalspieler an: Der 32-jährige Amin Younes ist mit den Tiefenbroichern eng befreundet und erzielte zuletzt im Frühjahr mit Schalke 04 den spektakulären Bundesliga-Aufstieg. Den klaren Ratinger 5:1-Heimsieg, die Gastgeber sind als Bezirksligist eine Liga höher angesiedelt, konnte er aber nicht verhindern, es war dennoch durchaus interessant, zu sehen, was der achtfache Nationalspieler (zwei Tore) noch so drauf hat. Aber es war warm am Götschenbeck, so richtigen Bock auf Fußball war bei seinen Mitspielern jedenfalls kaum erkennbar.
Hat der 32-Jährige etwa Interesse, künftig für Tiefenbroich zu spielen? Wo schon sein Vater vor vielen Jahren aktiv war und später auch sein Bruder? Younes selbst mochte darüber keine Auskünfte erteilen. Das tat dann ASV-Co-Trainer Frank Schmolewski: „Amin zieht in zwei Wochen nach Dubai. Zudem strebt er künftig eine Trainerlaufbahn an. Da trauen wir alle im Verein ihm einiges zu.“
Überschattet wurde dieses Freundschaftsspiel von der wahrscheinlich schweren Verletzung von Ratingens Linksverteidiger Maksym Kliushnychenko. Bei einem harmlosen aufsetzenden Ball verdrehte sich der 20-Jährige, der im Vorjahr vom PSV Düsseldorf zur U23 stieß, das rechte Knie. Er wurde auf einer Trage liegend ins Krankenhaus gebracht, und der ihn betreuende Sportliche Leiter Tobias Krampe hofft nun, dass es sich nicht um einen Kreuzbandriss handelt. Obwohl alles darauf hindeutet.
Ratingens Trainer Andreas Voss sagte: „Ein schönes Spiel war es sicherlich nicht, aber bei dieser Hitze war das auch nicht zu erwarten. Dennoch, fünf Tore müssen erst einmal geschossen werden. Wir mussten eigentlich noch mehr schießen.“ Unter den Zuschauern saß auch der aus Unterrath heimgekehrte Torjäger Max Kohmann. Er leidet noch unter den Nachwirkungen einer Covid-Erkrankung und glaubt nicht, dass die Heilung schnell vonstattengeht.
Beim ASV Tiefenbroch nahm man die Lokal-Schlappe gelassen. Schmolewski sagte: „15 Spieler sind noch im Urlaub, fünf davon sind Stammspieler. So hatten wir hier keine Chance. Wir werden diese hohe Niederlage deshalb auch nicht überbewerten.“