Tiefenbroich gegen Wersten am Donnerstag - Topspiel Sonntag

Mit dem Mittelfeld-Duell zwischen dem ASV Tiefenbroich und dem SV Wersten startet die Kreisliga A Düsseldorf am Donnerstagabend in den 9. Spieltag. Beide Teams konnten am vergangenen Wochenende drei Punkte einfahren und sind in der Tabelle nur einen Zähler voneinander getrennt. Zum absoluten Spitzenspiel kommt es zwischen dem VfL Benrath und dem SC Unterbach. Wer hier gewinnt führt die Liga an. Diese Begegnungen stehen außerdem auf dem Plan.
10. Spieltag
So., 19.10.25 12:45 Uhr FC Büderich II - FC Bosporus Düsseldorf
So., 19.10.25 15:00 Uhr KSC Tesla 07 - ASV Tiefenbroich
So., 19.10.25 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 19.10.25 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - AC Italia Hilden
So., 19.10.25 15:15 Uhr SV Wersten 04 - TSV Urdenbach
So., 19.10.25 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - VfL Benrath
So., 19.10.25 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - Türkgücü Ratingen
So., 19.10.25 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - Rot-Weiß Lintorf
So., 19.10.25 17:00 Uhr TuS Gerresheim - SC Unterbach
11. Spieltag
So., 26.10.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - FC Büderich II
So., 26.10.25 15:00 Uhr TuS Gerresheim - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 26.10.25 15:00 Uhr AC Italia Hilden - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 26.10.25 15:00 Uhr TSV Urdenbach - KSC Tesla 07
So., 26.10.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - DSC 99 Düsseldorf II
So., 26.10.25 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - Sportfreunde Gerresheim
So., 26.10.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 26.10.25 15:30 Uhr SC Unterbach - SC Düsseldorf-West
So., 26.10.25 15:30 Uhr VfL Benrath - SV Wersten 04