Tiefenbach zwar couragiert aber Baierbach behält knapp die Oberhand

Nach dem wichtigem Derbysieg zuhause gegen Kronwinkl bekamen es die Grünweißen nun mit dem TSV Baierbach zu tun. Die Gastgeber, man will es aufgrund der mageren Punktausbeute kaum glauben, haben zuletzt am 9. Spieltag eine Niederlage einstecken müssen und kamen also mit breiter Brust aus der Winterpause. Zumindest zu Beginn konnten die Tiefenbacher diesen Elan jedoch bremsen, denn die ersten 20 Minuten gehörten ganz klar den Gästen. Dann aber kam Baierbach immer besser ins Spiel und konnte das Geschehen mehr nach vorne verlagern. Mit dem ersten Torschuss in der 26. Min. ging das Heimteam dann auch etwas schmeichelhaft in Führung und dabei blieb es auch bis zur Pause. Nach dem Halbzeittee dann ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, doch die Abwehrreihen und die Torhüter liessen nichts zu. Gästekeeper Fernandes entschärfte 2 Alleingänge und hielt sogar noch bravorös einen Foulelfmeter aber Tiefenbach konnte in seiner Schlussoffensive den Ausgleich nicht mehr erzielen und so blieb es bei einem nicht unverdientem 1-0 Heimsieg des TSV Baierbach, der sich damit wohl von den grössten Abstiegssorgen befreit hat. Für die Mannschaft um Tiefenbachkapitän Zellner heisst es nun sich nicht allzulang grämen, denn bereits am Samstag steigt in Tiefenbach das "Gemeindederby" gegen den wohl kommenden Kreisklassenmeister Ast und was hier an Offensivkraft auf den TSV zukommt sollte allen bewusst sein. Aber vielleicht schafft man es ja den Nachbarn wie im Hinspiel lange zu ärgern und vielleicht das ein oder andere Pünktchen in Tiefenbach zu behalten und so die Meisterschaftsfeier noch hinauszuzögern. Wir freuen uns auf ein spannendes und faires Derby und hoffen auf zahlreiche Fans. Anstoß ist am Samstag um 14 Uhr.