Tiefenbach: Wetscheck folgt auf Ortmeier

Marco Wetscheck (Bildmitte) ist ab der neuen Saison Chefanweiser des FC Tiefenbach DJK – Foto: Verein

Der Begriff Kultspieler passt beim FC Tiefenbach DJK für Tobias Ortmeier wie die Faust aufs Auge. Der inzwischen 40-jährige Klassefußballer prägte den Verein aus dem Landkreis Passau mehr als zwei Jahrzehnte entscheidend mit und trug einen großen Teil dazu bei, dass sich die Blau-Weißen zwischen 2008 und 2012 sowie 2014 und 2017 in der Bezirksliga beweisen durften. 2018 wurde das Eigengewächs zum spielenden Chefanweiser befördert.

Bis zum vergangenen Sommer konnte sich Tiefenbach in der Kreisliga behaupten, stieg dann aber aufgrund einer knappen 2:3-Relegationsniederlage gegen den FC Egglham in die Kreisklasse ab, der man zuletzt zwei Jahrzehnte zuvor angehörte. Der sofortige Wiederaufstieg ist längst vom Tisch, zur Winterpause belegt das Team einen Mittelfeldplatz.















Tobias Ortmeier (re.) gibt seinen Spielertrainerposten im Mai ab – Foto: Robert Geisler