Tiefenbach: »Wächst wieder etwas zusammen«: Ortmeier & Lux bleiben

Tobias Ortmeier (li.) und Raphael Lux bleiben dem FC Tiefenbach DJK als spielende Co-Trainer erhalten – Foto: Lindinger

Der FC Tiefenbach DJK hat in der Kreisklasse Passau / Freyung eine grundsolide Frühjahrsrunde gespielt und der Klassenerhalt konnte frühzeitig klar gemacht werden. Hinter den Kulissen hat sich ebenfalls einiges getan. Bereits länger steht fest, dass Marco Wetscheck ab der kommenden Saison Chefanweiser wird . Überraschenderweise bleibt nun auch Dauerbrenner Tobias Ortmeier an Bord. Der 40-Jährige, der seit 2018 auf der Kommandobrücke steht, hält seinem Heimatverein als spielender Co-Trainer die Treue. Raphael Lux , der bereits unter Ortmeier Co-Spielertrainer war, übt seine Position ebenfalls weiterhin aus.

"Marco meinte gleich bei Zusage des Jobs, dass ihm ein Verbleib von Tobi und Raphi unheimlich freuen würde und genau das ist jetzt eingetreten. Beide Tiefenbacher Urgesteine haben als spielende Co-Trainer für die neue Saison zugesagt. Die Gründe hierfür sind vor allem die sehr positive Entwicklung der Mannschaft in der Rückrunde. Für Tobi ist es aber keinesfalls ein Schritt zurück, da er in seinem Heimatort Julbach zeitgleich noch als Jugendtrainer arbeiten möchte und der Aufwand als alleiniger Haupttrainer einfach zu groß wäre. Deswegenfreut er sich, dass es nun zu aus seiner Sicht besten Konstellation kommt und er helfen kann, die neuen Ideen von Marco mit umzusetzen. Bei Raphi ist es ähnlich. Durch urch seinen Kreuzbandriss vor einem Jahr hat er in dieser Saison leider noch keine einzige Spielminute absolvieren können. Er ist total motiviert, endlich wieder auf den Platz zu kommen, und möchte seine Erfahrung miteinbringen", informiert Tiefenbachs Fußballchef Roland Lindinger.





