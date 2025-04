Tiefenbach verpasst Befreiungsschlag und ist mitten im Abstiegskampf

Im vorletztem Heimspiel der Saison trafen die zuletzt arg gebeutelten Tiefenbacher auf Gündlkofen, das mit einem Sieg Anschluss ans Mittelfeld herstellen wollte. Für die Grünweißen ging es darum mit einem Dreier das Abstiegsgespenst zu verscheuchen und sich von unten abzusetzen. Die Partie begann auch gut für die Gastgeber, denn bereits früh hatte man einige Gelegenheiten und die Gäste hätten sich nach 20 Minuten nicht beschweren dürfen wenn es 2-0 gestanden hätten. Zweimal musste Gündlkofens Abwehr Bälle von der Linie kratzen und insgesamt 3 Mal rettete Pfosten oder Latte die SVG. Mitten in diese gute Phase des TSV dann das 0-1 durch den quirligen Neumaier, der einen eklatanten Abspielfehler der Tiefenbacher mit dem ersten Torschuss zur Führung nutzte. Ein Schock für die Jungs um Spielführer Franz, denn das stellte den Spielverlauf auf den Kopf. Die Grünweissen wollten noch vor der Pause ausgleichen, aber mit den Pausenpfiff erneut ein Aussetzer im Spielaufbau und wieder war es Neumaier, der dies eiskalt ausnutzte und auf 0-2 stellte. Die Gäste waren an Effizienz nicht zu überbieten, denn auch im 2. Durchgang war Tiefenbach tonangebend aber eben nicht effektiv oder zielstrebig genug. Am Ende reichten den Gästen 3 Torschüsse um einen Auswärtssieg zu feiern und der TSV muss sich fragen, ob man bereit ist für Abstiegskampf und die nötige Leidenschaft, Zweikampfstärke und Kaltschnäutzigkeit an den Tag legen kann. Die nächsten Wochen werden es zeigen, denn zunächst geht es am Sonntag zur SG Weihmichl/Neuhausen und die Mannen um Torgarant Anglhuber wollen den schwächelnden Tiefenbacher natürlich ein Bein stellen um selbst aus dem Tabellenkeller zu kommen. Am Maifeiertag steigt dann das Derby gegen den SC Buch, der mit der Reaktivierung seines Torjägers Kuttenlochner den Klassenerhalt so gut wie sicher gemacht hat. Wir hoffen auf zahlreiche Fans und positive Einflüße von außen, denn nur gemeinsam kommen wir aus dieser Ergebniskrise wieder raus und können hoffentlich bald zusammen den Klassenerhalt feiern.